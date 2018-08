Em jogo de dez gols, Palmeiras bate Internacional pelo Brasileiro Sub-20

Na última quarta-feira (08), pelo Campeonato Brasileiro sub-20, o Internacional recebeu em sua casa o Palmeiras e venceu pelo placar de 6 a 4. Em um jogo de 10 gols, sete jogadores diferentes marcaram na partida. Papagaio (2x), Alanzinho (2x), Luan Cândido e Yan marcaram para o Palmeiras. Richard, Volnei e Edson Carvalho (2x) anotaram para o Internacional.

Vitória construída no primeiro tempo

Internacional e Palmeiras começaram fazendo um jogo aberto, sem um amplo domínio do jogo de nenhum dos lado. O Palmeiras abriu o placar com Papagaio de cabeça, após um escanteio. O Inter empatou da mesma forma, com Edson Carvalho. E então foi aí que o Palmeiras passou a dominar a partida e marcar gols.

Alanzinho desempatou com um golaço, batendo do meio da rua, sem chances para o goleiro Lucas. Yan, que é o artilheiro do campeonato, marcou, após Papagaio roubar a bola do zagueiro Fuchs e tocar para ele dentro da área. Yan só teve o trabalho de tirar o zagueiro com um drible e acertar um chute no cantinho.

Alanzinho marcou mais uma vez, com outro chute de fora da área, mais uma vez, sem chances para o goleiro colorado. Luan Cândido, batendo de bico, depois de uma boa jogada pela esquerda, marcou o 5º gol palmeirense. No apagar da luzes, em boa troca de passes, o Inter descontou com Edson Carvalho, que recebeu boa bola no meio da área, sem goleiro, pra uma batida forte.

Inter quase chega lá, duas vezes

Depois de um primeiro tempo que pode ser considerado desastroso, o Internacional conseguiu se recuperar no jogo e segurar o ataque do Palmeiras, além de pressionar o time adversário na defesa. E isso deu frutos durante o segundo tempo.

Richard conseguiu uma bola dentro da área, bateu cruzado e diminuiu o placar para seu time, deixando um pouco de esperança em um empate, ou quem sabe até uma virada. Mas pouco tempo depois, o Palmeiras, em um pênalti sofrido e cobrado por Papagaio, devolveu a diferença de 3 gols para o placar e assim o visitante controlou o jogo até o fim.

Aos 47 minutos do segundo tempo, dentro dos 7 minutos de acréscimo, Volnei pegou um desvio de cabeça de uma falta, dominou a bola e bateu de bico, para diminuir mais uma vez o placar. Mas já nãohavia mais tempo e assim terminou o jogo. 6 a 4 para o Palmeiras.