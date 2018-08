Richard admite péssima fase do Paraná no Brasileiro: "Clima não está bom"

Após assumir a lanterna do Campeonato Brasileiro, perdendo, em casa, para o Ceará, o ambiente no vestiário do Paraná não é dos melhores. A derrota, no último domingo (05), é a terceira consecutiva do Tricolor, que vive sua pior momento na competição.

Segundo declarações do goleiro Richard, a péssima sequência vivida pelo clube parece estar abalando o elenco Tricolor, piorando o desempenho do time em campo.

"Sabíamos do jogo e da responsabilidade da cada um. Agora é assimilar o golpe. O clima não está bom. Se tivesse bom, a gente estaria melhor na tabela. Todo mundo está triste, chateado para caramba", disse após a partida contra o Vozão.

O arqueiro também comentou sobre as vaias recebidas pela torcida nos últimos resultados e a importância de uma união com os apoiadores para superar essa fase complicada.

"Ninguém gosta, mas temos que entender a dor do torcedor. O torcedor apoia até quando pode, depois perde a paciência. Temos que trazê-los para o nosso lado, a torcida paranista é apaixonada e chega a arrepiar dentro de campo. Precisamos sentir isso novamente", afirmou.

O camisa 1 do Tricolor da Vila voltou a ser titular, depois de ter se recuperado totalmente de uma lesão na coxa. Nesse ano, ele fez apenas nove jogos, sendo seis no Estadual e três pelo Brasileiro. "Foi uma lesão séria no final do ano passado. Acabei treinando pouco, voltei logo em jogos e a musculatura não estava preparada. Voltei antes da hora e tive esse nova lesão", contou.

O próximo desafio do Paraná na busca pela fuga da zona de rebaixamento será contra o Botafogo, no próximo domingo (12), na Vila Capanema, às 11h.