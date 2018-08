Com mudanças no time titular, Thiago Larghi espera 'encontrar encaixe ideal' no Atlético-MG

O Atlético-MG segue na preparação para duelo contra o Santos neste domingo (12), no Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (10), o atacante Luan, que ontem fez trabalho específico na academia, participou normalmente das atividades.

O técnico Thiago Larghi realizou trabalho táticos e escalou o time com Victor, Emerson, Gabriel, Maidana, Carlos Gabriel (Hulk), Zé Welison, Elias, Nathan, Tomás Andrade, Chará e Ricardo Oliveira. O zagueiro Leonardo Silva foi poupado do treino em razão de uma inflamação nos pontos que levou na orelha, no jogo da última segunda-feira.

“É uma possibilidade de mudança sim, de alterações. São jogadores que vem treinando, o Nathan chegando agora, mas já mostrando qualidade e que tornaria nosso time mais ofensivo, com um pouco mais de qualidade, ele é mais próximo de um dez do que de um cinco. então, é um meio-campo que também defende e ataca, mas com um pouco mais qualidade. E o Tomás já fez vários jogos com a gente, jogando pelo lado, e é uma possibilidade que temos. antes da parada da Copa, ele terminou bem jogando pelo lado e há uma possibilidade de utilizá-lo sim”, analisou

Nas últimas cinco partidas, o Galo soma três derrotas, uma vitória e o mesmo número de empate. Larghi ainda ressaltou que as mudanças são para melhoria do time alvinegro e não pelo desempenho negativo de algum jogador.

“Temos que confiar no grupo que a gente tem e encontrar o encaixe da peças. Precisamos dar oportunidade aos jogadores para mostrarem o jogo deles. São jogadores que estão trabalhando bem e estão em nível competitivo. A gente procura utilizar o melhor e tentar encontrar esse encaixe ideal. A gente está tentando encontrar o time. Temos jogadores de qualidade e precisamos fazer acontecer a liga entre eles para conseguir os resultados que a gente quer. Não adianta só jogar bem e ter volume, temos que converter em resultado. A gente sabe disso e é isso que estamos buscando”, concluiu.

Atlético-MG e Santos se enfrentam neste domingo (12), às 11h (de Brasília), no estádio Independência.