Enderson Moreira faz mistério sobre substituto de Gregore no Bahia

Google Plus

Depois de garantir a classificação nas oitavas de final da Sul-americana contra o Cerro, ontem, em Montevidéu, o Bahia já começa a pensar a preparação para o próximo jogo. O tricolor enfrenta o América-MG em casa no próximo sábado (11), às 19h.

Suspenso, o volante Gregore não fará parte da equipe que enfrentará o Coelho. Enderson Moreira ainda não definiu quem será o titular, mas declarou que decidirá entre Nilton e Flávio. O desgaste físico do jogo e da viagem a Montevidéu certamente são fatores relevantes para a decisão do comandante do Bahia.

"A gente pensa em algumas possibilidades, mas vai ficar entre Nilton e Flávio, são os dois à disposição. Tem que pensar bem, avaliar bem para tomar a melhor decisão. Temos um jogo difícil, uma equipe que marca muito, sabe fechar os corredores. Mesmo sem tempo, uma viagem desgastante, vamos sair de Montevidéu às 8h e chegar quase 20h em Salvador, quase 12 horas de deslocamento. Mas a gente precisa muito do torcedor, porque é um jogo de suma importância. Precisamos dessa energia para buscar os três pontos, que são importantes no Brasileiro", disse.

Os jogadores que não viajaram para o jogo pela Sul-americana treinaram hoje no Fazendão. O meia argentino Allione se reapresentou ao clube e Nino Paraíba voltou a treinar normalmente, mas o goleiro Douglas segue em tratamento e fez apenas um trabalho específico de sua posição.

O Bahia enfrenta o América-MG às 19h do sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada da Série A. Apenas três pontos separam o time baiano, 16º colocado, do time mineiro, 10º colocado.