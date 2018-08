Bahia anuncia contratação de Clayton, ex-Atlético-MG, por empréstimo

O Bahia anunciou a contratação de Clayton, por empréstimo, junto ao Atlético-MG. O contrato vai até agosto de 2019 e o jogador já pode entrar em campo no próximo jogo do tricolor baiano, contra o América-MG, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

O intuito do Galo é fazer o jogador voltar a ganhar ritmo de jogo depois de uma cirurgia no joelho. O atacante pode ser repatriado pelo Atlético-MG antes do fim do contrato.

Clayton tem 22 anos e foi contratado pelo Atlético-MG em 2016, depois de após se destacar no Figueirense. Em Belo Horizonte, fez 62 jogos e marcou nove gols. Estava emprestado ao Corinthians na temporada passada.