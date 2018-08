Zé Ricardo frisa necessidade de conquistar bons resultados para recuperar confiança do Botafogo

Em sua última coletiva antes do jogo contra o Paraná, domingo, às 11h (de Brasília), no Durival de Brito, Zé Ricardo estabeleceu a primeira meta à frente do Botafogo. O novo treinador mostrou-se motivado para conquistar bons resultados e elogiou seus jogadores após a primeira semana de trabalho. Ele fará sua estreia no comando do alvinegro carioca nesta rodada.

"Uma estreia esperada por mim é que a gente possa fazer um bom jogo em Curitiba. Uma semana leve de treino... O Botafogo já tem uma base, uma forma de jogar", disse.

"Precisamos ser competentes e vamos buscar, fazendo com que os jogadores não tenham dúvidas. É o início do trabalho e espero fazer o Botafogo vitorioso. É um grupo que gosta de trabalhar e pensa positivo. A confiança é fundamental para qualquer coisa na vida".

Zé falou sobre seu estilo de comando e também da necessidade de conquistar bons resultados a todo momento, principalmente no futebol brasileiro, onde o rodízio de treinadores acontece constantemente.

"A gente gosta de disciplina e os jogadores não são diferentes. O estilo cada um tem o seu, mas logicamente que meus dois últimos trabalhos me dão a oportunidade de fazer as coisas certas. Cada clube tem sua característica. Vou precisar de resultado sempre", afirmou.

O técnico de 47 anos começou a traçar sua meta no Botafogo, deixando claro que a performance fará a diferença para bater a mesma. Além disso, Zé enalteceu o goleiro Jefferson, ídolo alvinegro, que visitou o elenco no treinamento desta sexta (10).

"Tem equipes ainda com jogos a menos. Nós precisamos pontuar, temos ambições e a primeira é se afastar dessa zona perigosa. Temos peso de camisa e precisamos pensar grande. Vamos recuperar a confiança para voltar a jogar bem", atestou.

"Ele (Jefferson) veio hoje e o conheci pessoalmente. Falei que era importante ele sempre aparecer, pois é muito importante pela sua liderança", completou.

O treinador analisou e elogiou o Paraná, adversário do glorioso na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A maneira com que o Paraná joga não condiz com a situação na tabela. Os enfrentei pelo Vasco, o Paraná tem bons números e vai fazer um jogo forte em Curitiba e espero um jogo decidido nos pequenos detalhes", concluiu.

Nesta semana, Zé contou com a volta de Marcos Vinícius, Gatito e Moisés. Sobre o goleiro paraguaio, ressaltou a necessidade de agir com cuidado nesse momento de retorno do jogador e confirmou que haverá um diálogo com o departamento médico para chegar a um consenso.

"Havia uma perspectiva dele voltar apenas no returno. A evolução é boa, mas vamos ter cautela, ainda mais com o problema que o Jefferson vem atravessando. Ainda vou conversar com o departamento médico para tomar uma decisão".

O Botafogo treinará na manhã deste sábado (11) no Nilton Santos e, após o almoço, embarcará para Curitiba.