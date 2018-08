Leandro Carvalho critica gol sofrido pelo Ceará contra o Santos: ''Ninguém pode errar assim''

Após empate com o Santos no Presidente Vargas, em Fortaleza, o atacante Leandro Carvalho, que só entrou na etapa final da partida, criticou o resultado. O Ceará acabou sofrendo o gol de empate no finalzinho do segundo tempo.

"Não é querendo jogar a responsabilidade para ninguém, eu também tive minha responsabilidade, mas ninguém pode errar assim. Tivemos a maioria da posse de bola e podíamos ter saído com o resultado de vitória. Não era o esperado, mas não deixamos de pontuar. Mas é erguer a cabeça e trabalhar porque tem mais jogo aqui no fim de semana", disse.

O jogador defendeu, porém, a atuação do Ceará. Ressaltou o domínio da equipe na partida, que deu pouco espaço para o Santos.

"A gente fez um bom jogo, construímos as jogadas, tivemos várias oportunidades. Eles não tiveram nenhuma chance de gol. Creio que foi a única que eles tiveram, a do gol. Poderíamos ter saído com resultado melhor", acrescentou.

Pela frente, o Ceará tem mais um confronto direto em casa na luta contra o rebaixamento. Enfrenta o Atlético-PR, no sábado (11), às 16h, no Presidente Vargas. Partida será válida pela 18ª rodada do Brasileirão.