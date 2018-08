Na estreia do novo uniforme, Coritiba recebe desesperado Sampaio Corrêa

O jogo entre Coritiba e Sampaio Corrêa, que acontece nesta sexta (10), às 21h30, no Couto Pereira, deve movimentar tanto a parte de cima quanto a de baixo da tabela. Enquanto o Coxa está na nona colocação com 28 pontos - apenas dois atrás do Atlético-GO, primeiro time dentro do G-4 - o Paio luta contra o rebaixamento.



A situação dos bolivianos é complicada já que estão na penúltima colocação, com 16 pontos, 5 atrás do primeiro time fora do Z-4. Para piorar, o retrospecto do clube maranhense fora de casa é péssimo: foram nove jogos, sendo sete derrotas, um empate e apenas um vitória. E tem mais: o adversário desta sexta feira ainda não perdeu em casa no campeonato. No primeiro turno, o Coritiba jogou nove vezes no Couto Pereira, sendo seis vitórias e três empates. No primeiro turno, no Maranhão, deu Sampaio Corrêa: 2 a 0, gols de Adniellyson e Uilliam.



+ Acompanhe o Coxa na VAVEL

Coritiba tem novidade nos uniformes e tabmém no time titular

O Coritiba busca uma boa atuação contra o Sampaio Corrêa para engatar uma sequência de vitórias, visando voltar ao G-4 da Série B. Com isso em mente, o técnico Eduardo Baptista disse que deve fazer algumas mudanças táticas, porém, não revelou se fará alterações de atletas.

"A gente sempre faz testes, procurando criar algumas variações e, nesta semana, não foi diferente. Testamos variações que a gente pode usar. Diferente do sistema, temos que mudar nossa postura. Conversamos sobre isso, para que tenha uma nova postura", afirmou.

De qualquer forma a escalação coxa-branca não será a mesma do último jogo contra o Fortaleza, já que William Matheus deve voltar ao 11 inicial, devido à contusão de Chiquinho, que havia conquistado a vaga na lateral. O comandante alviverde optou por realizar treinamento fechado nesta quinta feira (9), para treinar as possibilidades que quer implantar em jogo.

"Algumas observações que a gente vai fazer, mas não vai mudar muito. A maneira de jogar que deve alterar um pouco", comentou.

Outra novidade, são os novos uniformes do Coritiba. De fabricação própria, com a marca 'Sou 1909', os fardamentos foram divulgados esta semana e serão utilizados pela primeira vez nesta sexta-feira (10).

Desfalcado e com improvisações, Sampaio viaja buscando recuperação

O Sampaio Corrêa entrará em campo no Couto Pereira com vários problemas. A lateral direita é posição preocupante já que Marcelo foi desligado do elenco, seu substituto Bruno Moura não está 100% e o recém-contratado Luís Gustavo tem suspensão a cumprir, obrigando o técnico Paulo Roberto Santos a improvisar Silva no flanco direito.

O lateral esquerdo Alyson era um dos cotados para ser improvisado na lateral direita, já que está recuperado de virose, mas sua posição também tem problemas pois Kaike foi dispensado pela diretoria. Julinho, contratado recentemente, deve fazer sua estreia.