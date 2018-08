Coritiba bate Vasco de virada no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro sub-20

INCIDENCIAS: Jogo válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro 2018, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Brasil

No estádio Couto Pereira, os meninos do sub-20 foram derrotados, de virada, pelo Coritiba por 3 a 2. Após o empate na primeira fase contra o Atlético-MG por 2 a 2, o Gigante da Colina começou a partida pressionando e conseguiu fazer dois gols no primeiro tempo.

Aos 19 (dezenove) minutos, o autor foi o artilheiro Hugo Borges, de rebote. Aos 40 (quarenta) minutos, Dudu aumentou com assistência de Lucas Santos.

Já no segundo tempo, o Coxa pressionou e conseguiu virar. Logo no início, aos 4 (quatro) minutos, Anderson diminuiu com cobrança de escanteio, e, aos 16 (dezesseis), Igor Paixão, com cruzamento do autor do primeiro gol, Anderson, deixou tudo igual no estádio Couto Pereira.

Com passe de Matheus Bueno, Talysson Lalau aumentou para o time aos 26 (vinte e seis) minutos do segundo tempo. Com isso, o Coritiba consegue a vitória em casa.

No último jogo pela primeira fase, o Coxa, também de virada, venceu o Botafogo por 2 a 1 no CEFAT, em Niterói. Ainda na segunda fase, o Vasco recebe o Fluminense em casa, no estádio São Januário nessa quarta (15), às 17h. O Fluminense também vem de derrota para o Flamengo por 3 a 2 e está com zero pontos, empatado com o time cruz-maltino.

Já o Coritiba, com três pontos na tabela, enfrenta o Flamengo no estádio da Gávea, também nessa quarta, às 15h pelo Grupo F do Brasileiro. Flamengo que venceu seu último jogo no estádio Los Larios e está empatado na tabela com três pontos com o próximo adversário.