Júlio César ressalta importância de vitória do Fluminense: “Precisamos mostrar bom futebol”

Júlio César concedeu entrevista nesta sexta-feira (10), no CTPA. Antes do treinamento, o goleiro falou sobre a importância do próximo jogo da equipe contra o Internacional, pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro.

“Vencer é muito importante para a gente. Não conseguimos contra o Bahia, mas vamos procurar fazer um excelente jogo com o Inter, neutralizar as armas deles e conseguir mostrar um bom futebol”, disse.

Júlio também falou do rendimento da equipe na competição. “Temos tidos bons resultados, a equipe vem com um bom rendimento, mas óbvio que ainda queremos mais. Precisamos nos adequar o mais rápido possível às novas ideias e essa semana sem jogo está sendo primordial”, comentou.

Questionado sobre a variação de jogadores na defesa, Júlio César respondeu como é a adaptação com tantas mudanças na linha defensiva.

“Os jogadores de defesa têm características diferentes. Quando têm mudanças, você precisa se adaptar. Os treinamentos e as conversas são muito importante. Troca de ideias que faz com que a gente evolua juntos”.

Muita intensidade, troca de passes com velocidade, campo reduzido, pressão e marcação. Um pouquinho do treino dessa sexta! #VamosFluzão pic.twitter.com/Oivuj95aaN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 10 de agosto de 2018

Com contrato perto do fim, Júlio César ainda aguarda contato do Fluminense sobre a renovação. O jogador tem contrato até o fim deste de 2018.

“São situações que cabem ao presidente, ao pessoal que está tomando conta disso. Meu pai não passou nada ainda, então não posso ampliar isso. Cabe a mim manter o meu profissionalismo, manter o foco e o comprometimento. E agora entramos em um momento chave, são jogos que vão aumento o grau de dificuldade. Se individualmente e em grupo nós não estivermos 100% focados, pode influenciar no meu rendimento”.

A partida contra o Internacional será na próxima segunda-feira (13), às 20h, no Maracanã.