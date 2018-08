Sport desiste de contratação de Elkin Blanco após reprovação nos exames médicos

Google Plus

Elkin Blanco não vai assinar pelo Sport. Depois de se apresentar no CT do clube e fazer exames físicos e médicos, o clube rubro-negro decidiu desistir da negociação do jogador. O executivo de futebol, Klauss Câmara, explicou que o colombiano não ia conseguir entrar em campo imediatamente e isso pesou contra a contratação.

"Blanco é um jogador que chegou nas condições que nós tínhamos, vindo de uma temporada no America de Cali. Mas nós queremos um jogador que nos trouxesse um retorno imediato. Ele não está em condições de fazer isso, colocar a camisa e ir para jogo", disse.

"Como todos os outros, ele é submetido a todas avaliações e testes. Tem de haver uma validação do departamento médico e ele precisaria de um tempo maior para performar. Mas como isso não é possível de imediato, entramos em comum acordo com os representantes e o jogador. Chegamos a um entendimento de ele retornar", acrescentou.

Elkin Blanco fez 14 jogos nesta temporada e jogou sua última partida no dia 7 de abril. Depois, lesionado, passou por uma cirurgia no tornozelo direito, ainda em abril. De acordo com Klauss Câmara, o Sport ainda sonda outros nomes para reforçar o elenco e a expectativa é de que os anúncios sejam feitos até a semana que vem.

"Já temos jogadores que já estávamos prospectando no mercado e vamos ver se a gente consegue, em tempo, na semana que vem, avançar para trazermos novidades", declarou.