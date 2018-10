Com gol de Pedrinho, Oeste vence CRB fora de casa na abertura do returno da Série B

Partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Rei Pelé, às 16h30

O Oeste garantiu uma vitória fora de casa e derrotou o CRB, na tarde desse sábado (11), no estádio Estádio Rei Pelé, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Pedrinho, já na etapa final.

O jogo começou apertado, com a primeira tentativa aparecendo apenas aos sete minutos, com Felipe Menezes. O meia arriscou de fora da área, assustando o goleiro Tadeu. Um minuto depois, Pedrinho respondeu para o Rubrão, ficando livre na área e encobrindo João Carlos, mas Everton Sena afastou o perigo e salvou os mandantes.

As equipes demoraram pra se encontrar, tornando a partida lenta, com muitas faltas e chutões. Apenas aos 33, Luquinhas teve outra oportunidade para o Rubro Negro, após chutar forte e obrigar o goleiro a fazer a defesa. No fim da primeira etapa, Willians Santana desperdiçou boa chance para o Galo. O camisa 11 finalizou bem de fora da área e a bola passou perto do gol oestino.

No inicio do segundo tempo Pedrinho abriu o placar para o time visitante, com 10 minutos. Betinho roubou a bola e tocou para o atacante, que esperou a saída do aqueiro João Carlos e bateu de perna direita para balançar as redes. A resposta do alvirrubro alagoano não demorou para acontecer, e aos 14, Elias acertou o travessão de Tadeu. Trabalhando a bola no campo de ataque, o CRB foi pra cima, enquanto o Oeste recuou.

Mesmo com a pressão, a equipe paulistana se defendeu muito bem, afastando os principais lances de perigo. Já no fim do jogo, Diogo Mateus cobrou escanteio e o zagueiro Everton Sena apareceu entre os defensores e desviou, mas o arqueiro fez grande defesa e salvou o Rubro Negro.

O resultado deixou Oeste na 11ª posição, chegando aos 26 pontos. O Galo da Pajuçara tem 21 e permanece em 18º lugar na tabela. Na próxima sexta-feira (17), o clube regatiano visita o Vila Nova, no estádio Serra Dourada. No dia seguinte, sábado (18), o Rubrão recebe o Juventude, na Arena Barueri.