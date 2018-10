Atlético-MG acerta empréstimo de Martín Rea, do Danubio

O Atlético-MG está perto de anunciar o jogador Martín Rea como novo zagueiro do clube. O jovem defensor vem por empréstimo de 1 ano com opção de compra de 90% dos direitos econômicos. Os valores da negociação não foram informados e o clube mineiro arcará com os vencimentos do atleta.

Martín Rea, de 20 anos, estreou pelo profissional do Danubio em fevereiro deste ano. Pelo clube uruguaio, ele disputou 13 jogos, marcou 1 gol, levou 5 cartões amarelos e um vermelho.

Rea chega para disputar posição com Leo Silva, Gabriel, Maidana e Juninho. Matheus Mancini, por sua vez, será emprestado pelo Atlético. O destino dele ainda não foi revelado.

A zaga do Atlético Mineiro é uma das mais vazadas do Campeonato Brasileiro, sendo o 2° time que mais sofreu gols.