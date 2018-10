Em partida dos desesperados, Ceará e Atlético-PR empatam sem gols em Fortaleza

Partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Presidente Vargas, às 16h

Na abertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e Atlético-PR empataram, em 0 a 0, nesse sábado (11), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O resultado é ruim para as duas equipes, que permanecem dentro da zona de rebaixamento da competição.

A primeira chegada foi dos paranaenses, aos quatro minutos. Marcinho cobrou escanteio fechado e quase marcou um gol olímpico. Éverson conseguiu prever a jogada e afastar o perigo. Novamente em um tiro de canto, dessa vez aos nove, o Furacão chegou com um desvio de Bergson que passou por cima do gol.

A resposta dos mandantes aconteceu aos 16. Arthur recebeu a bola na entrada da meia lua e tocou de calcanhar para Samuel Xavier, que mesmo marcado, fez o passe para Juninho Quixadá pegar de primeira na esquerda e Santos defender sem dar rebote.

Os dois times deram bastante liberdade para o adversário armar as jogadas, porém demoraram a ameaçar. Com dificuldades para atuar pelo meio, o Vozão pouco criou, tornando o jogo previsível. Já o Rubro Negro, mesmo finalizando cinco vezes, não acertou nenhum lance na meta.

No inicio da segunda etapa, aos cinco, Leandro Carvalho avançou pela direita e bateu colocado, mas Santos, com segurança, encaixou a bola e defendeu o lance. Após 10 minutos iniciais intensos, a partida perdeu o ritmo veloz.

Apenas aos 30 surgiu outra oportunidade para abrir o placar. Calyson recebeu, girou e bateu por cima do travessão Rubro-Negro, assustando o torcedor Atleticano. Pouco depois, Bergson, de falta, arriscou, mas passou sem perigo para Éverson, que acompanhou a jogada.

Com os jogadores visivelmente cansados, o fim do jogo foi estudado. Mesmo com o Vovô fazendo pressão, nos acréscimos, nenhum dos times conseguiu uma grande oportunidade de desempatar. A quantidade de chances foi a mesma para os dois lados, 14, sendo apenas quatro em direção ao gol.

O resultado inverte a posição dos clubes na tabela. O Ceará chega ao 18º lugar, passando o Furacão, que agora ocupa a penúltima posição da tabela. No próximo domingo (19), o Atlético recebe o Flamengo, na Arena da Baixada, às 19h. Um dia depois, o Alvinegro Cearense visita e Vasco, em São Januário, às 20h.