Resultado Bahia 1 x 0 América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro 2018

Em jogo complicado, bola parada e fase brilhante de atacante fizeram o Bahia conquistar importantes três pontos. O Tricolor se afasta do z-4 e agora é o 11º da tabela. O América estacionou nos 21 pontos. Um a mais que o rival de hoje, e permanecente momentaneamente na 10ª posição.

ACABA O JOGO NA FONTE NOVA! BAHIA VENCE POR 1X0! GOL DE GILBERTO.

49' INCRÍVEL JOÃO RICARDO! Bola jogada na área pelo América foi afastada pela defesa e sobrou para Vinícius. Meia teve todo o campo de ataque absolutamente vazio só para correr e fazer o gol. Mas, de frente á meta, João Ricardo fez defesa gigantesca e evitou segundo gol do Bahia.

48' Dois minutos para o final do jogo e América muito presente no campo de ataque.

45' Cinco de acréscimo! Jogo próximo do fim!

41' Messias amarelado. Zagueiro teve que parar a jogada, pois já havia sido ultrapassado por Élber.

O América também mexeu. Garoto Matheusinho entrou no lugar de Gerson Magrão. Ambos os times não podem mexer mais.

Zé Rafael foi substituído por Régis. Destaque frequente do time, meia-atacante hoje teve participação tímida.

38' Ruy limpa a marcação e bate firme. Anderson dessa vez faz defesa segura. América tenta pressão!

36' Quase América! Anderson sai mal do gol, não segura a bola que sobra para Geovani. Sem goleiro, o lateral/meia esperou a bola quicar e bateu tentando encobrir os zagueiros que se posicionaram para defender a barra. A bola passou por cima do travessão.

33' Amarelo para Leandro Donizetti, que fez falta em Zé Rafael.

30' América tenta, tenta, mas não consegue voltar a levar perigo. Bahia controla e já chegou perto de fazer o segundo.

SAIU O ARTILHEIRO! Desgastado, Gilberto deixa o campo para entrada de Elber. Torcida baiana ficou de pé para aplaudir o atacante que vem emplacando gols e é autor, até agora, do único da partida de hoje.

23' Troca de passes com qualidade entre Edgar Junio e Vinícius, que ao fim da tabela tem a chance de chutar em uma boa colocação. Bem colocado também estava o zagueiro Matheus Ferraz, que conseguiu rebater.

20' MAS JÁ? Meia Renan Oliveira nem sequer se esquentou dentro da partida e já recebeu cartão amarelo, depois de entrada forte em Flávio. Ficou barato!

No Bahia, Bruno deixou o campo para entrada de Nino Paraiba. Jogador está de volta depois de ter passado um período machucado.

Nova mudança no América Mineiro! Saiu Paulão, entrou o meia Renan Oliveira.

16' Defende Anderson! Na chegada mais perigosa dos visitantes até agora, a bola fica limpa para Ruy na entrada da área. Meia enche o pé e obriga Anderson a fazer grande defesa.

15' Depois de sofrer o gol, o América mostra mais dispoisção em ir para o ataque. Os passes, antes tocados de forma lenta, já estão mais acelerados e verticais.

Detalhes do gol: Escanteio batido na cabeça de Tiago. O zagueiro cabeceou forte mas em diração de João Ricardo. Apesar de defensável, o arqueiro bateu roupa e Gilberto, on fire no jogo, apareceu para estufar as redes no rebote! É o quinto gol do centroavante em sete partidas pelo Bahia.

9' GOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! GILBERTO, GILBERTO, GILBERTO!

Ainda durante o intervalo, o técnico Adilson Batista abriu mão do volante Wesley e acionou Judvan em campo. Mudança, teoricamente, para deixar o time mais ofensivo.

5' Jogo continua morno. Muito em função do América. Enquanto o Bahia tenta acelerar sempre que tem a bola, o coelhão retém com qualidade e tira o ritmo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Times de volta dos vestiários. Vai rolar a bola para o segundo tempo!

46' Fim de primeiro tempo! Jogo foi bem disputado, com o Bahia levando mais perigo, mas o América conseguiu equilibrar no final. Na expectativa de ter visto gols, torcida do Tricolor de Aço ficou na bronca.

45' Mais um minuto de acréscimo no primeiro tempo.

42' Vinícius bate cruzado, forte, mais goleiro João Ricardo consegue tirar de soco.

41' Falta com relativo perigo para o Bahia, que pode chuveirar ou bater direto. Expectativa na Fonte Nova!

40' Bahia teve momentos de predominância mas o intervalo vai chegando com o América conseguindo equilibrar a partida. Ainda tímido no ataque, o time mineiro já consegue igualar mais a posse de bola.

34' Enfim o América! Depois de mais de meia hora de jogo o América Mineiro deu o seu primeiro chute a gol. Volante Juninho tentou de média distância mas a bola foi para muito longe.

26' Persistente, Gilberto finaliza com perigo outra vez. Centroavante recebeu de Vinícius e encheu o pé. Bola passou muito perto do gol de João Ricardo.

25' Olha o amarelo!

Zagueiro Tiago, do Bahia, arcerta Ruy em cheio e recebe cartão amarelo. Zagueiro ficará suspenso para o próximo jogo.

23' Bola sobra para Edgar Junio na parte lateral da área. Atacante fica em boas condições para levar perigo mas, sem ângulo, acaba tirando demais do goleiro João Ricardo que saiu para fechar.

21' Gilberto mais uma vez aparecendo! Atacante tenta o chute duas vezes mas termina finalizando para fora.

20' Bahia tenta se impor no campo de ataque mas ainda não criou grande oportunidade. O América especula um contra-ataque, mas sem sair muito.

12' Gilberto recebe dentro da pequena área, vira o corpo tentando uma letra, mas não consegue pegar em cheio na bola.

10' Lançamento do campo de defesa para Ruy, que sairia na cara do gol. Anderson, esperto, se antecipou saindo de fora da área e conseguiu afastar o perigo com o peito

5' Jogo começou brigado, com muita disputa no meio-campo.

Apitou o juiz, começa o jogo!

Bahia: Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca, Léo; Elton, Flávio, Vinícius; Zé Rafael, Edgar Junio, Gilberto

América: João Ricardo; Paulão, Messias, Matheus Ferraz; Carlinhos, Juninho, Gerson Magrão, Wesley, Geovanni; Gerson Magrão e Ruy.

Times em campo na Fonte Nova! Hino nacional já foi tocado e o jogo vai começar! A arbitragem ficará por conta do carioca Pericles Bassols, que será auxiliado pelos bandeiras pernambucanos Cloves Amaral e Cleberson Nascimento Leite.

MEIA HORA! Para a bola rolar no gramado da Fonte nova e Bahia e América Mineiro correm atrás dela. Os times já estão nas dependências do estádio e logo deverão subir para fazerem os aquecimentos!

Apesar do último jogo ter dado Coelho, o Bahia leva grande vantagem no duelo histórico. Leia mais sobre o retrospecto em uma das nossas matérias pré-jogo.

Boa tarde, galera da VAVEL BRASIL! Vamos relembrar? O último confronto entre Bahia e América Mineiro aconteceu há dois anos. Pela Copa do Brasil de 2016, o América contou com um João Ricardo inspirado e eliminou os baianos dentro da Fonte Nova ganhando por 1x0. Na ocasião o gol foi do zagueiro Suéliton, hoje no Náutico.

O jogo marcará o reencontro do técnico Enderson Moreira com a equipe do América Mineiro. O treinador fez história no clube sendo campeão da Serie B e aceitou a proposta para comandar o Bahia no início da parada para a Copa do Mundo.

No tricolor de aço, Enderson já esteve á frente do time em treze partidas. Conseguiu três vitórias, oito empates e perdeu duas vezes.

Por outro lado, o América Mineira mostra sinais de avanços e chega animado para o confronto. Desde á chegada do técnico Adilston Baptista, que "herdou" o time de Enderson, os mineiros ainda não perderam nas duas pedres que tiveram pela frente: vitória contra o Santos e e empate contra o Palmeiras. Resultados que deixaram a equipe na 10ª posíção, longe da zona do rebaixamento.

A exaustão de vários jogos em sequência deixou Enderson confessamente preocupado. Em coletiva antes da partida, o treinador falou que vai avaliar se vai ou não poupar alguns jogadores por necessidade.

"Eu vou avaliar ainda, ver as melhores opções. Não quero deixar alguém de fora para poupar, mas sim por saber que talvez, pelo desgastes, alguns jogadores não possam corresponder o que podem. Sem tempo para treinar não tem muito o que fazer. Vou em cima daquilo que já faz parte da forma e da característica que a equipe joga."

Diferente do Bahia, que viajou e jogou no Uruguai, o América teve a semana cheia para treinar e se preparar para o jogo de logo mais. Adilson Baptista usou os dias para deixar a equipe mais encorporada as suas ideias.

Apesar de reconhecer as dificuldades e o conhecimento do treinador adversário sobre seu elenco, ele se mostrou otimista para o duelo.

"O Enderson possui uma vantagem por ter trabalhado aqui quase dois conhece o grupo e a maneira que ele trabalha. Tem essa vantagem, é algo certamente considerável. Mas junto ao nosso competente departamento de análise sabemos o que temos que fazer."

QUEM ESTÁ FORA NO BAHIA

Pelos mandantes, Enderson Moreira não poderá contar com o volante Gregore. Tittular absoluto do time durante todo o ano, o meiocampista recebeu o terceiro amarelo e está suspenso para o jogo.

Na fase de transição após ter passado algumas semanas de molho, Nino Paraiba é dúvida. Mas, caso for relacionado, deverá estar no banco, já que Bruno vem agradando na posição. Já o goleiro Douglas segue entregue ao DM.

QUEM ESTÁ FORA NO AMÉRICA

A lista de machucados no América é considerável. Começando pelo goleiro Jori, passando pelo zagueiro Lima e pelos atacanes Luan, Aylon e Ademir. Outro machucado é o lateral Noberto. Da mesma posição, Aderlan está suspenso.

Escolhas por ordem técnicas também foram determinantes para ausências notáveis de nomes que já foram titulares: casos dos volantes Zé Ricardo e Christian e do centroavante Rafael Moura, referência do elenco que não têm agradado Adilson.

Boa noite, leitores da Vavel Brasil! A partida será válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.