Recuperados de lesão, Gatito e Marcos Vinícius ficam fora de relação para partida contra Paraná

Não vai ser dessa vez que o goleiro Gatito Fernández e o meia Marcos Vinícius voltarão a atuar pelo Botafogo. Apesar de terem treinado normalmente durante a semana e estarem à disposição do treinador Zé Ricardo, os jogadores não foram relacionados para a partida contra o Paraná, no domingo, fora de casa. Preocupados com o longo tempo de inatividade de ambos, o departamento médico optou por preservá-los.

Os atletas seguirão se preparando no Rio de Janeiro para poderem ser utilizados nos jogos da semana que vem. Gatito, recuperado de uma lesão no punho direito, e Marcos Vinícius, renovado após uma contusão no ligamento do joelho, muito provavelmente serão aproveitados no duelo de volta da Copa Sul-Americana, na próxima quinta (16), contra o Nacional-PAR.

Em contrapartida, o alvinegro contará com o retorno do lateral Moisés, que lesionou a coxa esquerda contra o Internacional e cumpriu suspensão contra o Santos. Na manhã deste sábado (11), o elenco treinou pela última vez antes do confronto pela 18ª rodada do Brasileirão, e viajará para Curitiba agora a tarde.

O provável Botafogo que entrará em campo contra o Paraná é o seguinte: Saulo, Marcinho, Carli, Igor Rabello e Gilson (Moisés); Matheus Fernandes, Lindoso e Leo Valencia; Luiz Fernando, Pimpão e Kieza.

Caso conquiste a vitória, o glorioso poderá saltar duas posições na tabela, dependendo de outros resultados. Vale ressaltar que a última vitória fora de casa foi contra o Vasco, na 9ª rodada. Depois do clássico, foram 3 derrotas e 1 empate longe do Nilton Santos. A partida contra o tricolor paranaense marcará a estreia de Zé Ricardo no comando da equipe carioca.