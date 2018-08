Eduardo Baptista busca mudança na postura do Coritiba: "Temos que fazer um returno diferente"

Com o fim do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba traçou como objetivo o retorno a zona de acesso da competição. O clube alviverde é o nono colocado na tabela, com 28 pontos, dois atras do Atlético-GO, primeiro time no G-4.

O treinador Eduardo Baptista afirmou, em entrevista coletiva, que a comissão técnica do Coxa realizou uma profunda análise dos confrontos anteriores, apontando para possíveis erros cometidos pela equipe até agora.

"Fizemos um balanço de tudo que foi feito, atacamos algumas linhas que temos que evoluir e melhorar. Houve bastante cobrança interna do departamento de futebol, uma conversa para gente ajustar e temos que fazer um segundo turno diferente", disse.

Entre os tópicos destacados por Baptista, estão a importância de conseguir pontuar fora de casa e a de não se desesperar por causa da pressão por resultados. "É melhorar a produção fora de casa. Não foi um primeiro turno bom, mas estamos há dois pontos do G-4. Não pode entrar em desespero de ter que ganhar todas, ninguém vai ganhar todas", alertou.

O próximo compromisso do Coxa Branca é contra o Sampaio Corrêa, nessa sexta-feira (10), às 21h30, no estádio Couto Pereira, pela primeira rodada do returno do Brasileirão.