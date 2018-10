Coritiba tropeça no Couto Pereira e empata com Sampaio Corrêa pela Série B

Partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada no estádio Couto pereira, em Curitiba.

O Coritiba desperdiçou a chance de dormir no G-4 da Série B na noite desta sexta-feira (10). O time paranaense recebeu o Sampaio Corrêa, pela 20ª rodada e não saiu do 0 a 0, irritando muito a torcida presente ao estádio Couto Pereira.

Com o resultado, o Coritiba chega aos 29 pontos, apenas na décima posição da Série B. A vitória colocaria a equipe entre os quatro primeiros. O Sampaio Corrêa, com 17 pontos, é o penúltimo colocado e está na frente apenas do lanterna Boa Esporte, que tem a mesma pontuação, mas um saldo de gols inferior (-9 a -13 para os maranhenses).

O time visitante foi o primeiro a assustar nesta sexta-feira. Aos 12 minutos, quase abriu o placar. Alyson cruzou da esquerda e Matheusinho se antecipou à marcação para desviar na trave. A resposta do Coxa demorou, mas no final da etapa inicial a equipe da casa desperdiçou uma chance inacreditável. Jonathas Belusso chutou cruzado e a bola sobrou nos pés de Bruno Moraes. Sem marcação dentro da área, ele se complicou com o companheiro Vitor Carvalho e nenhum dos dois jogadores do Coritiba conseguiu finalizar.

O segundo tempo foi de maior controle do Coritiba, pressionando em busca do gol da vitória, enquanto o Sampaio se mostrava mais satisfeito com o empate e disposto a segurar o resultado.

Entretanto, mostrando nervosismo, o time da casa passou a errar muito e desperdiçar jogadas forçando ligações diretas entre a defesa e o ataque. Na única grande chance, Belusso chegou a balançar as redes, mas já era marcado impedimento do atacante.

Com mais um tropeço em casa e perdendo a oportunidade de dormir no G-4, a torcida não perdoou e vaiou a equipe após o final da partida, cobrando outra postura dos jogadores e direcionando as criticas ao comandante Eduardo Baptista.

Os dois times voltam a campo no sábado, dia 18 de agosto, pela 21ª rodada da Série B. O Coritiba enfrenta o Atlético-GO no Estádio Olímpico, em Goiânia, enquanto o Sampaio Corrêa recebe o Guarani no Castelão, em São Luís.