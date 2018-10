Figueirense busca volta ao G-4 em visita ao Juventude

O Juventude recebe o Figueirense, às 19h deste sábado (11). A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, acontece no estádio Alfredo Jaconi. A última partida entre as equipes terminou com vitória do time catarinense. Válida pela primeira rodada da Série B, o placar foi 2 a 1.

Juventude quer se aproximar da ponta de cima

Na última rodada, a equipe gaúcha perdeu para o CSA, pelo placar de 1 a 0 em Maceió. Na partida desta rodada, a equipe busca vencer para diminuir a distância da zona de classificação à série A.

Com 24 pontos, o time é o 13º colocado na tabela. Para a partida, o técnico Julinho Camargo não poderá contar com Caio Rangel, que tomou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Fellipe Rangel deve aparecer entre os titulares.

Milton Cruz tem dúvidas da defesa

Já o Figueirense vem de empate. A equipe catarinense não saiu do 0 a 0 com o CRB na última rodada, no estádio Orlando Scarpell.

Ocupando o oitavo lugar, o time soma 29 pontos e, se vencer, retorna ao G-4. Para o duelo, Milton Cruz faz mistério. Nogueira e Cleberson retornam de lesão, e ficam à disposição do comandante.