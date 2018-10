Agarrado com liderança, Fortaleza faz complicado confronto contra Guarani em Campinas

Guarani e Fortaleza realizam confronto interessante, no Brinco de Ouro, pela 20ª rodada da Série B, no próximo sábado às 16h30. O tricolor cearense busca se manter bem na liderança da Série B, enquanto o alviverde de Campinas pode entrar no G-4 com uma vitória.

O Bugre está na sétima colocação, com 29 pontos, mas pode ultrapassar times que já jogaram na rodada, como Ponte Preta, Vila Nova e Avaí, em caso de vitória. Apenas os três pontos já serviriam para o Guarani, que também seca o quinto colocado Atlético-GO, que joga contra o Criciúma no Heriberto Hülse.

A situação no Leão do Pici é menos tensa, mas não menos ambiciosa. Depois de vencer o Coritiba em casa na rodada passada e anunciar a volta do atacante Clodoaldo, os tricolores contam ponto a ponto a aproximação do acesso. Com 37 pontos em 19 rodadas, o Fortaleza precisa de mais 25 para chegar na média histórica de 62 pontos dos quartos colocados da Série B, pontuação que praticamente decreta a promoção à primeira divisão nacional.

A sequência dos dois times é interessante. O Fortaleza está a quatro jogos sem perder e conseguiu duas vitórias seguidas. O Guarani, tem a mesma sequência de vitórias, e ganhou quatro dos últimos seis jogos. A partida será o nono confronto direto entre as duas equipes e o retrospecto é muito equilibrado. São quatro vitórias para cada lado e um empate.

Escalação confirmada no Guarani

O Bugre tem um desfalque para a partida contra o Fortaleza. Denner sentiu dores musculares na coxa esquerda e Felipe Diadema será a novidade no time alviverde.

"Fizemos alguns testes, observamos o Guilherme para ter um jogo de mais construção, mas o Felipe, que chegou como lateral, também já jogou na segunda linha e consegue fazer o segundo volante. Com ele, ganhamos em força física e na transição, além de fechar o setor, dando uma sustentação, até porque o Fortaleza é muito forte no jogo aéreo também", declarou o técnico Umberto Louzer.

Além de Denner, Agenor e Bruno Xavier, que ainda precisam de condição física, também desfalcarão o Guarani.

Opções no Fortaleza

A escalação não foi confirmada, mas o tricolor cearense vai poder voltar a contar com o lateral-esquerdo Bruno Melo, que viajou com a delegação. O atacante Gustavo, que já figurou no banco de reservas na partida contra o Coritiba também é opção para Rogério Ceni. A única dúvida do time de Ceni é sobre a presença do zagueiro Ligger, que estava em processo de transição durante a semana.

O meia Nenê Bonilha espera que o time mantenha a melhora na segunda parte do campeonato, tentando manter a ponta da tabela, mas, principalmente, o lugar no G-4.

"Procurar melhorar sempre, jogamos buscando o melhor resultado. Fizemos um ótimo primeiro turno e vamos trabalhar para só melhorar. Vamos continuar na mesma luta para fazer um segundo turno tão bom quando o primeiro", destacou.