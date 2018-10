Cuca admite interesse do Santos em artilheiro do Atlético-GO e não descarta Nicolás Blandi

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (10), o técnico Cuca confirmou o interesse do Santos no argentino Nicolás Blandi, do San Lorenzo, da Argentina e João Brandão, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO. A ideia do treinador é contar com ambos.

"Pessoal fala que Cuca vetou, não gosta, eu gosto de bom jogador. Bom jogador eu gosto de todos, independentemente de onde seja. Só falei na época se trouxermos quem conhece campeonato e ambiente, é tempo a menos em quarta e domingo. Não há tempo de adaptar. Prefiro jogador brasileiro, mas sei da nossa realidade e gosto de trabalhar com quem dá retorno. Se buscar histórico, busquei quem vive grande momento e pode vir para tirar esse grande momento em benefício do time, e recuperar com vantagens na frente. Conversei com Ricardo (Gomes), é favorável a isso. Estamos buscando o menino do Atlético-GO e estamos vendo o Blandi em meio a isso, Marco Ruben… Precisava de um tempo mínimo para avaliar, temos necessidade e estamos buscando com calma e cautela. Se conseguirmos uma situação, está bom. Não está (descartado, o Nicolás Blandi)”, disse o comandante em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Recentemente, Cuca vetou a contratação do atacante Marco Ruben, do Rosário Central, pelo fato de o Santos já ter cinco estrangeiros. O treinador já disse para membros da diretoria do Peixe que não quer mais estrangeiros na equipe. Cuca tem preferência por jogadores brasileiros para fácil adaptação neste meio de temporada.

Já o presidente José Carlos Peres vê com bons olhos a contratação de Nicolás. Além de ser uma aposta do cartola, o "hermano" poderia disputar a Libertadores, já que o San Lorenzo não participa da edição deste ano. O centroavante viria ao Santos por aproximadamente 2,5 milhões e meio de dólares. Porém, se o Peixe quiser contar com o argentino terá que correr, já que a data limite para inscrições de atletas no Brasil termina na próxima quarta-feira (15).

Nicolás Blandi tem 28 anos e marcou 11 gols em 27 jogos na última temporada. Além do San Lorenzo, ele jogou pelo Boca Juniors e Argentinos Juniors. Na Europa, defendeu o Évian-FRA. No início deste ano, o Grêmio ficou bem perto de contratá-lo, mas recuou após a alta pedida do time argentino.

Júnior Brandão, por sua vez, tem apenas 23 anos e viria como uma aposta ao Santos. Este ano, o atacante marcou 13 gols em 29 jogos e é o maior goleador da Série B, com nove bolas na rede, três a mais do que Rodrigão, que pertence ao Santos e está no Avaí. Ele viria ao Peixe em definitivo por R$ 1 milhão.