Por desgaste físico, Santos pode poupar alguns jogadores contra Atlético-MG

O Santos pode poupar alguns titulares para o jogo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (12), às 11h (de Brasília), no Estádio Independência, em jogo válido pela 18° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico Cuca vai acionar o departamento médico do Santos e a fisiologia para analisar os exames com nível de desgaste físico. Há uma preocupação para mais uma viagem. Conforme foi inicialmente publicado pela Gazeta Esportiva. E vale destacar que na próxima quarta-feira (15), o Santos visita o Cruzeiro, em jogo de volta da Copa do Brasil.

''Desgaste é grande para todos, principalmente para mim. Fizemos dois jogos no Brasileiro, não perdemos, teremos o terceiro e mais um contra o Cruzeiro. Momento é difícil em todos os sentidos, mas estamos buscando o melhor e dando oportunidade para todos. Há jogadores com desgaste muito grande, domingo e quarta intercalado… Por exemplo: pegaremos Atlético, que jogou em casa, descansou e não viajou. Viajamos para o Ceará, voltamos, viajaremos de novo, jogaremos…. É natural o desgaste. Natural que trabalhemos com a fisiologia para colocar o melhor que a gente tem. Não se trata de poupar, mas de quem estar melhor para não perdermos jogadores por lesão e ficar pior ainda”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

O lateral Dodô, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Ceará, na última quarta-feira, ficará a disposição do técnico Cuca. Já o zagueiro Lucas Veríssimo, está recuperado da lombalgia e pode voltar a atuar. O atacante Eduardo Sasha, está se recuperando de lesão muscular na coxa esquerda e iniciou a transição.