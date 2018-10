Cuca revela propostas da Espanha e do mundo árabe por Gabriel

Gabriel Barbosa, o "Gabigol", recebeu propostas do Valencia e do mundo árabe. Ao menos é o que revelou o técnico Cuca, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (10). Além disso, garantiu que o jogador quer permanecer no Santos.

"É um jogador importante para nós. Ele tem propostas do Valencia, mundo árabe, mas não quer ir. Nem poderia falar isso. Falei disso lá dentro. Ele não quer ir porque acha injusto deixar os companheiros como estão. Torcedor tem que entender quem rema junto”, afirmou o treinador santista.

O treinador também falou sobre a conversa com o camisa 10 ao final do treinamento. Segundo Cuca, a conversa não foi nada demais e que neste início o melhor treinamento é a conversa.

“Conversa normal de treinador para jogador. Ele queria conversar comigo, treinou o treino todo, um bom treino. Situações raras para trabalhar quem não está jogando, que são tão importantes quanto quem joga. Conversamos situações naturais. Tenho oito dias de casa e o melhor treino tem sido a conversa”, admitiu o treinador.

Vivendo altos e baixos no Peixe, Gabriel ficou no banco de reservas no empata em 1 a 1 diante do Ceará, na última quarta-feira (8), em jogo antecipado pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro Série A, Yuri Alberto que foi titular acabou sendo substituído np intervalo pelo camisa 10. É possível que ele retorne aos time titular no jogo contra o Atlético-MG, no domingo (12), às 11h (de Brasília), em jogo válido pela 18° rodada do Brasileirão.