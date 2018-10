Carlos Henrique liga sinal de alerta no Sport: ''Precisamos voltar a vencer''

O empate contra a Chapecoense nos acréscimos, no último domingo, prolongou a sequência negativa do Sport. Já são sete jogos sem vencer. São apenas três pontos de distância do Z-4. O atacante Carlos Henrique, que marcou o gol de empate contra a Chape, já cravou que a gordura acumulada que o time guardou quando teve boa sequência antes da parada para a Copa do Mundo acabou.

"A gente é ciente que precisa melhorar. Mas também, antes da Copa, fizemos muitos pontos e , mesmo sem vencer, não entramos na zona do rebaixamento. Agora nossa gordura acabou e precisamos voltar a vencer", disse.

O atacante atuou pela primeira vez durante os 90 minutos de uma partida no Sport justamente contra a Chape. Criticado por excesso de peso, Carlos Henrique comentou ainda sobre suas próprias gorduras acumuladas e lembrou de uma história bem inusitada, de quando ainda jogava pelo Londrina.

"Eu fiquei 15 dias trancado no CT do clube com alimentação especial e treinando em separado. Perdi seis quilos, mas não conseguia render do mesmo jeito. Então a gente decidiu que eu voltasse ao meu peso normal e deslanchei no Londrina", declarou.

O jogador chegou a marcar 11 gols pelo Londrina no ano passado. Ainda sem deslanchar no Sport, o atacante conta que ficou surpreso sobre o próprio desempenho físico na partida do último domingo (5).

"Até eu me surpreendi. Me senti bem o jogo todo. Se eu precisasse treinar na última terça, treinava normalmente. Acho que só tenho a melhorar e dar alegria ao torcedor", falou.