Regularizado, atacante Morato é apresentado no Sport: ''Grupo fantástico''

O Sport apresentou Morato na tarde desta sexta-feira (10). A contratação por empréstimo junto ao São Paulo, envolveu a negociação de Everton Felipe para o time tricolor. Com o nome no BID da CBF, Morato já está autorizado para atuar contra o Leão. O executivo de futebol do Sport, Klauss Câmara, comentou sobre o novo contratado com entusiasmo.

"É um atleta que chega com características e potencial que identificamos e prospectamos com a certeza que vai contribuir muito para a nossa equipe, para os objetivos que temos na temporada. Esperamos que seja o início de um projeto bem sucedido, que você possa fazer aquilo que a gente espera: a torcida rubro-negra muito feliz”, disse.

Já Morato, demonstrou se sentir muito à vontade com o elenco rubro-negro.

“Estou muito feliz, realizado e muito contente com o que tenho visto aqui. Estou motivado para essa oportunidade que o Sport está me dando e espero fazer um grande segundo semestre, levando essa camisa muito além do que o torcedor tem visto”, disse o jogador.

“O grupo é fantástico e o pessoal muito acolhedor. Cheguei, conversei com todo mundo, todo mundo muito aberto, muito receptivo, acho que vai facilitar muito a minha adaptação. Minha meta é poder colaborar. Estou aqui de coração para ajudar o Sport”, acrescentou.

No São Paulo, Morato atuou em apenas duas oportunidades em 2018, consequência de uma grave lesão nos ligamentos do joelho que sofreu em 2017. O atacante, que chegou a atuar pelo sub-23 do São Paulo este ano, também comentou o momento que passa o rubro-negro pernambucano. Para ele, o Sport tem que se concentrar primeiro na briga pelo rebaixamento, mas não descartou a possibilidade de conquistar maiores.

"O primeiro objetivo é a permanência. A gente tenta se livrar do que vem para baixo e depois pensamos em Sul-Americana e, por que não, Libertadores? Ninguém está aqui só para correr ladeira acima", declarou.

Sobre sua posição em campo, o jogador deixou bem em aberto, mas disse ter preferência pelo lado direito de ataque.

"Não tenho problema em jogar de nenhuma posição do meio para a frente. Algumas reportagens já destacaram isso da minha versatilidade. Mas a minha preferência é pelo lado direito do campo já que eu sou canhoto", disse.

O Sport enfrenta o próprio São Paulo, no domingo (12), às 16h, na Ilha do Retiro.