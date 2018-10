Thiago Larghi celebra vitória, mas cobra entrosamento do Atlético-MG: "Discurso continua o mesmo"

Em um jogo equilibrado e marcado pelo forte calor, o Atlético saiu vitorioso no Independência no ínicio da tarde deste domingo (12). O Galo abriu o placar logo no ínicio da partida com Elias chutando de fora da área após uma roubada de bola de Tomás Andrade. Já no segundo tempo, a lei do ex entrou em ação e Ricardo Oliveira marcou dois gols.

Com a vitória, o Atlético chegou aos 30 pontos e segue forte na briga pelo título. O técnico Thiago Larghi destacou que o resultado de hoje foi fruto de trabalho.

"Não é porque a gente venceu hoje que o discurso vai ser diferente. A gente precisa de mais entrosamento, repetir o time, encontrar um padrão em que a gente defenda e ataque melhor. Eu acho que, defendendo hoje, a gente foi muito melhor no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro tempo deixamos o Santos jogar muito, o que eu não quero que seja a nossa característica. A fluidez do jogo é só com entrosamento e com tempo de trabalho. Eu queria ressaltar a importância de todos que fazem parte do plantel", disse.

Sobre a importância e participação do armador na equipe, Thiago Larghi afirmou que ainda está em busca de uma formação ideal com padrão pra defender e atacar.

"O Nathan fez uma boa participação tanto no meio quanto do lado e ajudou o Carlos Gabriel defendendo. Ele tem boa técnica, sofreu uma pancada e jogou pouco no segundo tempo. Enfim, ele teve uma boa participação", frisou.

O equatoriano Cazares, que entrou no segundo tempo, foi decisivo ao fazer a jogada da virada do Atlético e cruzar a bola para o gol de cabeça de Ricardo Oliveira. O treinador Thiago Larghi falou sobre o foco e o desempenho de Cazares após ter uma negociação frustrada com o mundo árabe.

"Primeiramente isso depende dele. O Cazares tá trabalhando já que a negociação dele não aconteceu. O foco dele voltou a ser no Galo e a partir do momento em que ele tá focado e trabalhando, o resultado vai acontecer", projetou.