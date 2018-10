Tiago Nunes ressalta bom desempenho como visitante e mira nos jogos em casa

Em jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Atlético-PR não saíram do 0 no Presidente Vargas, mas o técnico rubro-negro salientou as boas atuações da equipe nos últimos três jogos fora de casa: empate em 0 a 0 contra o Corinthians, pelo Brasileirão, vitória história contra o Peñarol fora de casa por 4 a 1, pela Sul-Americana, e o empate deste sábado.



"Valorizo muito essa sequência que tivemos de três jogos. Foram três jogos muito complicados. Atravessamos o país. Temos a expectativa que agora, com uma sequência de jogos em casa, a gente consiga os pontos necessários para sair dessa zona de rebaixamento” disse Tiago Nunes.



O Furacão conseguiu segurar bem o Ceará, que vem em boa sequência no Brasileirão, e Santos precisou trabalhar apenas uma vez em toda a partida. O Vozão ainda chutou duas vezes de longe sem muito perigo e as bolas alçadas na área tiveram grande aproveitamento da dupla Wanderson e Léo Pereira.



"Conseguimos controlar e neutralizar na maior parte do jogo. Fomos seguros. Sofremos um pouco em manter a posse de bola. Faltou calma no contra-ataque e na chegada no último terço", comentou.



O Atlético-PR permanece na zona desconfortável mesmo com os últimos bons resultados fora de casa, e volta a campo contra o Flamengo, na Arena da Baixada, no próximo domingo (19), às 11h, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno da Série A.