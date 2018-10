Com gol no fim, Paraná e Botafogo empatam em jogo marcado por confusão

Na manhã deste domingo (12), em partida disputada pelo Campeonato Brasileiro, Paraná e Botafogo empataram por 1 a 1 n décima oitava rodada. Rodrigo Lindoso marcou de pênalti para o glorioso e Alex Santana marcou pelo tricolor. Jogo marcou estreia de Zé Ricardo no comando do alvinegro.

O Primeiro tempo foi bastante movimentado, com lance para os dois lados, confusão e dois jogadores expulsos. O Paraná começou pressionando a saída de bola do Botafogo e a primeira finalização veio com um minuto de jogo com Alex Santana, mas o chute foi para fora.

A equipe do tricolor ficou mais com a bola e tentava propor mais o jogo, porém o Botafogo é quem teve as melhores chances. A primeira veio aos 13 minutos após bola enfiada por Aguirre para Léo Valencia, que driblou o goleiro mas perdeu ângulo e chutou para fora. Depois aos 21 minutos veio o lance mais perigoso do primeiro tempo, Luiz Fernando acertou voleio de fora da área e obrigou Richard a fazer grande defesa.

Aos 25 minutos ocorreu a cena mais lamentável da partida. Depois de disputa de bola intensa entre Matheus Fernandes e Silvinho, os jogadores das duas equipes se estranharam, e gerou uma confusão generalizada. O resultado foi uma expulsão para cada lado, Matheus Fernandes pelo lado alvinegro e Cléber Reis pelo lado do Paraná. Passada a confusão, Alex Santana e Carlos assustaram a meta alvinegra com chutes perigosos. Mas as melhores chances continuavam com o Botafogo, e a melhor delas veio no fim do primeiro tempo com Rodrigo Pimpão, que cabeceou sozinho dentro da área, mas a bola foi para fora.

O segundo tempo foi menos movimentado, e o Botafogo voltou jogando mais no campo de ataque. Logo aos três minutos Luiz Fernando perdeu chance clara quase na pequena área após cruzamento de Aguirre. O jogo continuou sem muitas emoções até os 24 minutos, quando René cometeu pênalti a favor do glorioso em cima de Luiz Fernando. A penalidade foi convertida por Rodrigo Lindoso, que marcou o primeiro gol do botafogo sob o comando de Zé Ricardo.

Após o gol, o tricolor tentava ir ao ataque mas esbarrava na boa marcação do Botafogo. Alex Santana era quem mais tentava, aos 37 minutos ele arriscou de longe e exigiu a primeira defesa de Saulo no jogo. O Paraná continuou pressionando em busca do empate, mas não conseguia criar chances claras. No fim do jogo, aos 50 minutos, novamente Alex Santana arriscou de longe, a bola desviou em Igor Rabello e dessa vez foi parar no fundo da rede. Esse foi o primeiro gol do jogador no campeonato.

A próxima partida do Paraná é no domingo (19), às 11h contra o Internacional, no Beira Rio. O Botafogo tem o jogo de volta da Sul-Americana na quinta-feira (16), às 19h30 contra o Nacional, do Paraguai, no estádio Nilton Santos.