Irritado após ser substituído no Botafogo, Leo Valencia posta mensagem curiosa em rede social

Na estreia do treinador Zé Ricardo, o Botafogo sofreu o empate do Paraná aos 50 minutos do segundo tempo. Em meio as frustrações com o resultado, a reação do meia Leo Valencia destacou-se. Substituído aos 21 da etapa final, o chileno saiu de campo irritadíssimo e chegou a dar socos no banco de reserva.

Após o jogo, o meia postou uma mensagem no mínimo curiosa e que desperta uma série de interpretações em seu Instagram. Na postagem, vários emoticons que significam raiva e xingamentos, além da frase "Chega um momento em que você cansa" escrita em espanhol.

Valencia não deixou claro o motivo de sua insatisfação, mas vale destacar que o chileno vem sendo criticado pela torcida alvinegra há um tempo, já que não convenceu dentro de campo nos últimos jogos. Após o conteúdo colocado em sua rede social, o jogador virou alvo de reprovações dos torcedores, que associaram a frase com a atitude do meia ao ser sacado. Além de descontar a raiva no banco, ele não cumprimentou Zé Ricardo.

Com o empate, o alvinegro subiu para a 10ª colocação com 22 pontos, mas ainda depende de outros resultados da rodada para manter a posição. Com o empate sofrido no último lance do jogo, o Botafogo segue com o tabu de não vencer jogando fora do Rio de Janeiro nesse Campeonato Brasileiro.