Resultado Chapecoense x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-1)

A nossa transmissão fica por aqui! Obrigado por ter acompanhado conosco a partida entre Chapecoense e Corinthians. Até a próxima!

Chapecoense e Corinthians entram em campo na quarta-feira, pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo vai ser realizado outra vez na Arena Condá, às 21h45.

O Corinthians vem pra mais uma derrota no Brasileirão e permanece na sétima posição.

Com essa vitória de virada a Chape respira com mais tranquilidade e sai da zona de rebaixamento.

Fala Leandro Pereira: "Uma vitória gigante, vitória importante dentro das circunstâncias de um jogo que não começamos bem, levamos o gol, mas mostra o poder de reação, o companheirismo do time e o espírito que o torcedor que ver. Espero que a gente mantenha isso nos próximos jogos. Por isso o futebol é apaixonante. Futebol tem surpresas a favor e contra, e hoje foi a nosso favor", falou o atacante.

Fala Mateus Vital: "Loss tinha falado que o nosso adversário seria nossa concentração para manter o que tínhamos feito no primeiro tempo. Não entramos ligados no segundo tempo e o resultado foi a derrota. Encurralamos a Chape no primeiro tempo, fizemos nosso jogo, mas no segundo faltou essa pegada", disse.

51' Apita o árbitro, final de jogo entra Chapecoense e Corinthians.

51' Mateus Vital coloca a bola na área e Thyere tira.

50' Teremos mais um minuto de jogo.

49' GOOOOOOOOOOLLLLLL DA CHAPE!!! DEPOIS DE CONTRA-ATAQUE VENENOSO, MÁRCIO ARAÚJO BATE E CÁSSIO DEFENDE, MAS DOFFO PEGA O REBOTE E COLOCA NO FUNDO DA REDE PARA DESEMPATAR A PARTIDA!

48' JANDREI!!!! Pedrinho arrisca de fora e com muito perigo para uma ótima defesa de Jandrei.

47' Corinthians puxa o contra-ataque, Araos finaliza e Jandrei fica com a bola nas mãos.

47' BICICLETA?? Canteros colocou a bola buscando Amaral, que tentou a bicicleta e não conseguiu alcançar a bola.

46' Canteros pega sobra de fora da área e tenta encobrir o goleiro Cássio. Sem perigo para o goleiro do Timão.

45' O time do Corinthians parece cansado dentro de campo e não consegue criar jogadas ofensivas que levem perigo para a Chape.

45' Acréscimos de cinco minutos para o fim do jogo.

44' Canteros faz jogada lateral, mas é travado quando tentou cruzar para a área e Gabriel tirou a bola.

41' O Corinthians chega ao ataque para desempatar a partida com Araos, mas o chute sai fraco demais e fica nas mãos de Jandrei sem perigo.

39' Eduardo chega com perigo e tenta criar jogada, mas Léo Santos tira a bola de dentro da área.

38' Pedrinho tenta jogada individual em velocidade, e Bruno Pacheco desarma o atacante alvinegro.

37' ESSA DOEU! Leandro Pereira escorregou antes de disputa aérea e Léo Santos pisa sem na sua perna quando volta pro chão.

37' O Corinthians tenta trocar passes pela esquerda e chegar ao ataque, sem sucesso.

35' Substituição no Corinthians: sai Roger, entra Emerson Sheik.

35' Bruno Silva arranca pela lateral e Mantuan disputa com ele, mas a bola sai para tiro de meta. A torcida reclama e pede falta do zagueiro alvinegro.

33' Bruno Silva tenta cruzamento de primeira mas é bloqueado. É escanteio para a Chape cobrar.

32' A Chapecoense chega pelo lado de novo com Eduardo, que coloca a bola na área para Leandro Pereira, mas é cabeceada para fora sem perigo para o goleiro Cássio.

31' Substituição no Corinthians: sai Marquinhos Gabriel, entra Ralf.

30' Marquinhos Gabriel recebeu cartão amarelo por impedir cobrança rápida de falta.

30' O jogador voltou ao campo depois de ser atendido fora de campo, sem maiores problemas.

28' PREOCUPAÇÃO NA CHAPE! Douglas faz corte no lance pela lateral e imediatamente cai no chão sentindo dores. A Chape já fez as suas três substituições.

28' Substituição na Chapecoense: sai Diego Torres, o estreante e autor do gol, entra Canteros.

28' Leandro Pereira faz falta dura em Mantuan e é advertido com cartão amarelo.

26' Substituição no Corinthians: sai Clayson, entra Pedrinho.

24' GOOOOOOOOLLLLLLLL DA CHAPE!!!!!!! DIEGO TORRES FEZ BELA COBRANÇA DE FALTA E COLOCOU NO FUNDO DA REDE PARA EMPATAR A PARTIDA!

21' POLEMICA! Cássio segura a bola fora da área em chance real de gol, o bandeirinha marca o lance e os jogadores da Chapecoense pedem cartão vermelho para o goleiro do Corinthians, mas o juiz deu cartão amarelo.

20' Substituição na Chapecoense: sai Yann Rolim, entra Doffo.

20' Mateus Vital chuta de longe, mas a bola sai sem direção e sem perigo algum.

19' Roger tenta chute depois de receber bola enfiada, e é travado.

18' O Corinthians começa a conseguir criar jogadas de novo e chega ao ataque com Clayson, que busca Roger. Mas o atacante estava em posição de impedimento.

16' Marquinhos Gabriel cria ótima jogada pela lateral direita e toca para Araos, que isola a bola.

15' A Chapecoense começa a trabalhar melhor os seus ataques e mostra perigo constante para a defesa do Corinthians.

13' QUE FRIEZA!!! Marllon dá carrinho dentro da área com muita frieza para evitar o drible de Bruno Silva e recuperar a bola para o Corinthians.

10' Thyere toca para Yann, que fica de frente para o gol e tenta chutar, mas é travado na hora exata da finalização.

10' A Chapecoense começa a ditar o ritmo de jogo e ser mais ofensiva em suas jogadas.

8' Bruno Silva puxa contra-ataque para a Chape, mas adianta demais a bola e perde.

6' Bruno Silva faz jogada individual pela direita e toca dentro da área procurando Leandro Pereira, mas o atacante desperdiça o passe toca para ninguém.

5' Yann recebe cruzamento, chuta de primeira e a bola sobe demais.

3' Clayson chega pela lateral e cruza, mas Douglas afasta.

1' Eduardo chega pela lateral e tenta cruzar, mas Léo Santos antecipa e não deixa a bola passar.

0' No primeiro lance do segundo tempo, Bruno Pacheco recebe chegada forte de Marquinhos Gabriel e cai. É falta para a Chapecoense.

0' Substituição na Chapecoense: Victor Andrade sai, entra Bruno Silva.

0' Começa o segundo tempo para Chapecoense e Corinthians!

49' Final do primeiro tempo com vitória parcial do Corinthians por 1 a 0 com gol de Marquinhos Gabriel.

48' Yann bate com firmeza por cima da barreira, e Cássio faz defesa com tranquilidade.

47' Diego Torres tenta tabela com Yann, mas é derrubado por Marllon. É uma falta perigosa para a Chapecoense cobrar.

45' Teremos jogo até os 49 minutos.

44' Mateus Vital coloca a bola na área e Thyere afasta.

44' Carlos Augusto busca Mateus Vital, que é desarmado. O time visitante consegue um escanteio.

42' O jogador alvinegro já retorna para o campo depois de receber o atendimento médico, sem maiores problemas.

41' Gabriel fica no chão depois do choque com Victor Andrade e pede atendimento médico por sentir dificuldades para respirar.

40' Em erro de passe na defesa, o Corinthians perde a posse de bola e Yann recupera para a Chape e faz lindo lance individual. No toque dentro da área a zaga do Corinthians tirou a bola.

39' Clayson buscou Roger no meio da área, mas o atacante não conseguiu chegar até a bola.

38' EXPULSO!! Após reclamar muito com o árbitro em marcação de falta, o juiz mostra o cartão vermelho para Barreto, no banco de reservas da Chape.

35' Marquinhos Gabriel pega rebote da zaga e arrisca de longe, mas a bola sobe demais e vai para fora sem perigo para Jandrei.

33' NO TRAVESSÃO!!! Mateus Vital puxa contra-ataque e faz lance individual, no chute a bola explode no travessão. No rebote Roger chuta para longe.

30' Clayson coloca a bola na área mas não tinha ninguém que pudesse chegar e chutar no gol de Jandrei.

29' JANDREI!! Araos encontra Clayson livre na área e o jogador alvinegro chuta no gol para ótima defesa de Jandrei.

28' Yann derrubou Araos e o juiz marca falta para o time visitante cobrar.

26' Victor Andrade fez jogada individual e arriscou de fora da área, mas a bola passou do lado do gol de Cássio.

26' Diego Torres aperta a marcação em Carlos Augusto e comete falta no jogador alvinegro.

25' O Corinthians vai controlando o jogo em seu campo de defesa com toques de bola buscando espaço para atacar.

22' A Chapecoense começa a atacar mais e levar perigo para o gol de Cássio.

21' Araos chega duro em Yann e o juiz marca falta, mas sem cartão para o jogador alvinegro.

20' Depois de cobrança de falta por Eduardo, Amaral cabeceia muito fraco e a bola fica nas mãos de Cássio sem perigo para o goleiro.

18' QUE PERIGO! Araos consegue achar bom passe para Clayson, que é travado na hora do chute. Na sequência do lance Roger chuta, mas a bola fica na zaga e os jogadores reclamam do Corinthians de toque de mão.

16' Roger faz jogada individual e é desarmado antes de conseguir finalizar ao gol.

15' Na reposição de bola o braço de Clayson atingiu a cabeça de Eduardo, que cai e sai para receber atendimento médico, mas sem complicações.

15' Mantuan tenta passe longo para Marquinhos Gabriel, mas a bola sai forte demais e é tiro de meta para Jandrei cobrar.

12' Eduardo recebe pela lateral direita e chuta cruzado com liberdade no gol de Cássio. A bola bateu no goleiro do Corinthians e depois foi para a rede, pelo lado de fora.

12' Roger faz a primeira falta do jogo, mas não recebe punição.

11' Victor Andrade tenta colocar a bola na área e Léo Santos tira.

10' Clayson tenta um passe por cima dentro da área e a bola vai sem direção, Jandrei fica com ela.

9' O Corinthians vai trocando passes no meio de campo com liberdade em busca de espaços.

5' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO CORINTHIANS! MARQUINHOS GABRIEL PEGA REBOTE NO CABECEIO DE ROGER E COLOCA NO FUNDO DA REDE!

4' Mantuan procura Marquinhos Gabriel, mas Douglas antecipa a marcação e tira a bola.

2' Marquinhos Gabriel cruza e busca Roger, que não consegue chegar na bola.

0' Apita o árbitro, começa o jogo para Chapecoense e Corinthians.

Equipes em campo para execução do Hino Nacional.

O Corinthians, de Osmar Loss, vem de 4-2-3-1 com: Cássio; Mantuan, Léo Santos, Marllon, Carlos Augusto; Gabriel, Araos; Mateus Vital, Marquinhos Gabriel, Clayson; Roger.

O time da casa do técnico Guto Ferreira usa o esquema tático de 4-4-2 com: Jandrei; Eduardo, Douglas, Rafael Thyere, Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Amaral, Yann Rolim, Diego Torres; Leandro Pereira, Victor Andradre.

A partida ocorre na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

Boa tarde, torcedor! Hoje Chapecoense e Corinthians se enfrentam pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fique aqui, torcedor! Minutos antes do começo da partida Chapecoense x Corinthians ao vivo nós voltaremos com todos os lances para que você perca nada da partida entre Chapecoense e Corinthians.

Já o Timão vem com uma formação de 4-2-3-1 com: Cássio; Mantuan, Léo Santos, Marllon, Carlos Augusto; Gabriel, Araos; Mateus Vital, Marquinhos Gabriel, Clayson; Roger.

Guto Ferreira escalou a Chape em um 4-4-2 com: Jandrei; Eduardo, Douglas, Rafael Thyere, Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Amaral, Yann Rolim, Diego Torres; Leandro Pereira, Victor Andradre.

Pedro Henrique está suspenso, Renê Jr ainda está em recuperação de lesão no joelho esquerdo, e Díaz está aprimorando o seu condicionamento físico.

Já o alvinegro paulista tem apenas três desfalques para primeira a partida contra a Chapecoense na semana.

Jogo Chapecoense x Corinthians ao vivo

Elicarlos, Fabrício Bruno, Hiago, Khevin, Neto, Vinicius e Wellington Paulista estão lesionados. Moisés Ribeiro foi suspenso preventivamente por doping.

Os donos da casa contam com oito desfalques, sendo sete lesões e uma suspensão.

(Foto: Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians)

"Serão competições diferentes. Temos um objetivo no Brasileiro e outro na Copa do Brasil. Nós temos que pensar jogo a jogo, competição por competição. O jogo de Brasileiro tem aspectos diferentes, afinal não é jogo de mata-mata e não se decide ali. Já na quarta-feira será a segunda metade do jogo. Temos que descansar para fazer dois grandes jogos", pontuou.

Fagner, lateral direito do Timão, disse ser possível de separar os dois próximos jogos que serão realizados contra a Chape.

Já o Corinthians vem com um retrospecto diferente; duas vitórias, um empate e uma derrota contra o Colo-Colo em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2018.

(Foto: Sirli Freitas / Chapecoense)

"Os treinamentos tem sido muito interessante, principalmente no aspecto de doação. Agora a gente busca estruturar e canalizar isso para o desempenho, e é isso que estamos fazendo", comentou o treinador.

Depois do último treino realizado na Arena Condá, local onde será realizada a partida neste domingo, Guto Ferreira mostrou que tem gostado dos resultados que eles têm chegado.

A Chapecoense vem de dois empates e duas derrotas, sendo uma delas pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, e uma pela Copa do Brasil no primeiro jogo das quartas de final, contra o Corinthians.

Boa tarde, torcedor! Na tarde deste domingo (12) você acompanha a partida entre Chapecoense x Corinthians ao vivo, jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Condá, em Santa Catarina, às 16h.