Em jogo marcado por confusão, expulsões e gol no fim, Criciúma e Atlético-GO empatam pela Série B

20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma/SC. Público total: 4151 pessoas

Criciúma e Atlético-GO travaram um duelo daqueles no estádio Heriberto Hülse. Num jogo bastante movimentado, com bolas na trave, expulsões e lances polêmicos, o placar final apontou empate em 1 a 1. Bom para os visitantes, que permanecem no G-4 da Série B, e para o Tigre, que soma um ponto importante na luta contra o rebaixamento.

O equilíbrio marcou o confronto do início ao fim. Após um primeiro tempo zerado, os times voltaram para a segunda etapa determinados a mudar a história da partida. João Paulo abriu o placar para o Dragão aos 25, e Vitor Feijão, nos últimos instantes, aos 50, conseguiu a igualdade.

Com ambos jogando de maneira ofensiva, o jogo ficou muito agradável de se assistir no primeiro tempo. Júnior Brandão, o artilheiro da Série B com 9 gols, teve ótima chance de abrir o placar já aos 15 minutos. Ele recebeu lançamento de João Paulo, invadiu a área pela esquerda, mas viu Belliato fechar bem o ângulo para salvar o Criciúma.

A resposta do Tigre não demorou. Aos 17, Elvis, com espaço na entrada da meia lua da grande área, finalizou rasteiro exigindo intervenção de Jefferson.

O jogo era lá e cá. A primeira polêmica aconteceu com 25 minutos. Num cruzamento para a área carvoeira, Junior Brandão desviou de cabeça, a bola bateu na mão de Marlon e depois na trave. Mesmo com pedidos de pênalti, o árbitro marcou apenas escanteio.

Na metade final da primeira etapa o Atlético buscava uma pressão, mas em rápido contra-ataque pelo lado direito, Marlon Freitas chutou com efeito, vendo Jefferson rebater de manchete para não se complicar.

A melhor chance do time da casa aconteceu apenas aos 45 minutos de jogo. Carlos Eduardo foi à linha de fundo, fez preciso cruzamento para Vitor Feijão chegar batendo de primeira, próximo à pequena área, mas o atacante falhou na pontaria. Os times foram para o intervalo com o placar zerado.

Na volta do vestiário a tônica da partida se manteve parecida, as equipes continuavam em busca do gol. Com 7 minutos, Marlon, após passe de Elvis, cortou para o pé direito e finalizou colocado. A bola caprichosamente beliscou o travessão de Jefferson e saiu pela linha de fundo.

Aos 15, Julio César rolou para Júnior Brandão dentro da área, o centroavante exagerou na força e chutou por cima do gol de Belliato.

O susto fez o Criciúma passar a tentar pressionar o adversário. Marlon, mais uma vez acionado pela esquerda, cruzou buscando Zé Carlos próximo ao gol. O goleiro rubro-negro se esticou para impedir que o centroavante pudesse chegar à bola.

Logo após, Zé Carlos caiu na área e foi a sua vez de pedir pênalti depois de dividida com Oliveira. O juiz mandou o jogo seguir.

Naquele que parecia ser o melhor momento do Tigre, o Atlético abriu o placar. Aos 25, Renato Kayser escapou pela direita e chutou cruzado, Belliato espalmou justo onde estava João Paulo, o meia em um belo voleio abriu o placar para os visitantes no Heriberto Hülse: 1 a 0.

O Criciúma nos primeiros minutos de revés sentiu o gol sofrido e viu o Atlético passar trabalhar a bola no campo de ataque. Apenas aos 33, o time catarinense voltou a chegar à frente com perigo. Alex Maranhão, que havia acabado de entrar, mandou uma bomba na trave, trazendo de volta seu time para o jogo.

A partir de então, os jogadores do Atlético-GO passaram a incessantemente pedir atendimentos médicos. Por conta disso, aos 43, houve um grande desentendimento que acabou em quatro expulsões. Jonathan ficou caído no gramado, deixando os tricolores irritados. Zé Carlos e Marlon eram os mais exaltados na confusão, e por isso, levaram cartão vermelho. Do outro lado, Júnior Brandão e Gilvan também foram expulsos, fazendo com que ambos ficassem com nove jogadores em campo.

Pelo grande tempo perdido, o árbitro assinalou oito minutos de acréscimo. O Criciúma se mandou para o ataque até que, aos 50, nos últimos suspiros, Vitor Feijão recebeu de Marlon Freitas e com oportunismo, após tentar duas vezes, deixou tudo igual.

Com o resultado, os goianos permanecem na quarta colocação. Os catarinenses, com o ponto somado, também não perderam posições, mantendo o 14º lugar.

O Criciúma retorna a campo na próxima terça-feira (14), quando enfrentará a Ponte Preta em Campinas. No sábado (18), o Atlético-GO recebe o Coritiba, podendo marcar a reabertura do estádio Antônio Accioly. Ambos os jogos ocorrerão pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.