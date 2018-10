Resultado Flamengo x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro enfrentará o Atlético-PR, em Curitiba, enquanto a Raposa receberá o Bahia, no Mineirão.

Com o resultado, o Flamengo quebra uma série de três jogos sem vencer, mas continua na vice-liderança, com 37 pontos. Já o Cruzeiro segue na 8ª colocação, com 25 pontos.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! FLAMENGO 1 x 0 CRUZEIRO!

47' Torcida do Flamengo completamente enlouquecida contra o árbitro Dewson Freitas.

46' Em andamento: Sport 1 (Marlone) x 2 São Paulo

45' Três minutos de acréscimos.

42' UHHH! Após cobrança de escanteio de Éverton Ribeiro, a bola sobrou para Rodinei, que arriscou de fora da área, e levou perigo.

39' Cartão amarelo para Diego Alves, do Flamengo.

38' Mudança no Flamengo: Entra: Pará / Sai: Henrique Dourado

36' Cartão amarelo para Arrascaeta, do Cruzeiro.

36' Mudança no Flamengo: Entra: Marlos / Sai: Vitinho

34' Mais de 55 mil torcedores no Maracanã.

32' UHHHHH! A resposta é imediata: Éverton Ribeiro cortou para o meio, e soltou a bomba, que passou muito perto do ângulo.

32' ESPETACULAR DIEGO ALVES! Cruzamento de Ezequiel para Robinho tocar e Diego Alves salvar em cima da linha, de maneira fantástica.

31' Cruzeiro tentou chegar na velocidade, mas Raniel cruzou nas mãos de Diego Alves.

29' Mudança no Flamengo: Entra: Willian Arão / Sai: Diego

27' Em andamento: Chapecoense (Diego Torres) 1 x 1 Corinthians

26' Última mudança no Cruzeiro: Entra: Robinho / Sai: Rafinha

23' Arrascaeta cortou a marcação, mas o chute foi travado por Piris, e Trauco completou de bicicleta.

20' Dourado cai no gramado, por conta do cansaço. Mas, por enquanto, seguirá na partida.

17' Cartão amarelo para Raniel, do Cruzeiro.

15' Bela virada de jogo de Piris para Éverton Ribeiro, que cruzou para Vitinho, mas a arbitragem marcou impedimento do camisa 14.

13' Em andamento: Sport 0 x 2 (Nenê) São Paulo

12' UHH! Thiago Neves arriscou de fora da área, mas Diego Alves defendeu.

10' Mudanças no Cruzeiro: Entram: Thiago Neves e Arrascaeta / Saem: Mancuello e David.

8' O jogo é de muita entrega, especialmente dos donos da casa.

4' Vitinho puxou o contra-ataque em alta velocidade, e tocou para Éverton Ribeiro mas o camisa 7 errou o cruzamento.

2' Mancuello cobrou a falta, mas jogou longe do gol. Torcida rubro-negra não perdoou o argentino.

2' Buscando o empate, o Cruzeiro começa atacando mais.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta, ambas sem mudanças.

No momento, a tabela do Brasileirão está assim:



1º- São Paulo - 38 pontos

2º- Flamengo - 37 pontos

3º- Internacional - 32 pontos (um jogo a menos)

No intervalo:



Sport 0 x 1 São Paulo

Chapecoense 0 x 1 Corinthians

INTERVALO NO MARACANÃ! FLAMENGO 1 x 0 CRUZEIRO!

46' Cartão amarelo para Ariel Cabral, do Cruzeiro.

45' Dois minutos de acréscimos.

43' TRAUCO SALVADOR! Cobrança de escanteio na cabeça de Henrique, que tocou no canto e só não empatou pois o lateral-esquerdo tirou em cima da linha.

42' UHHHHH! Primeira chance do Cruzeiro, com Raniel, após toque de cabeça de Rafinha.

40' UHHHHH! Vitinho arrancou pelo meio, levou para a perna esquerda e arriscou forte, tirando tinta da trave de Rafael.

39' Cartão amarelo para Lucas Paquetá, do Flamengo.

37' UHHHH! Paquetá tabelou com Rodinei, e chutou colocado, pela linha de fundo.

33' Cruzeiro aperta e dificulta a saída de bola rubro-negra.

31' Em andamento: Sport 0 x 1 (Diego Souza) São Paulo. Com esse resultado, o Tricolor volta a liderar o Brasileiro.

27' Cruzeiro fica com a bola após sofrer o gol, mas não consegue ameaçar o gol de Diego Alves.

24' No momento, o Rubro-Negro volta a assumir a liderança do Brasileirão, com 37 pontos.

23' É a famosa lei do ex, atacando novamente. Com esse gol, o Ceifador chega a 11 na temporada, se tornando o artilheiro isolado da equipe.

22' Passe magistral de Éverton Ribeiro para Henrique Dourado tocar, de primeira, para o fundo do gol, com a bola ainda batendo na trave antes de entrar. Flamengo 1 a 0.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE HENRIQUE DOURADO!

20' UHHH! Mais um lindo passe de Diego, dessa vez no peito de Éverton Ribeiro, que cortou Léo mas chutou nas mãos de Rafael.

17' Diego enfiou uma linda bola para Dourado, mas o camisa 19 deixou-a quicar e ela ficou com o goleiro Rafael.

15' Piris arrisca lançamentos, mas também os erra. Torcida segue incentivando o paraguaio.

12' Flamengo toca a bola, mas erra muitos passes.

9' Cartão amarelo para Henrique Dourado, do Flamengo.

7' UHHH! Vitinho trouxe para o meio, bateu rasteiro e Rafael segurou firme.

5' Em poucos minutos, a arbitragem do paraense Dewson Freitas já é alvo de críticas das arquibancadas.

3' Estreante da tarde, Piris da Motta começa bastante participativo, sempre dando opção para os companheiros.

0' Flamengo começa marcando forte no campo de ataque do Cruzeiro.

BOLA ROLANDO NO MARACANÃ! COMEÇA FLAMENGO x CRUZEIRO!

15:55 Torcida rubro-negra cobra comprometimento e entrega dos jogadores, antes da partida.

15:52 Equipes entram em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

15:43 Mais de 46 mil ingressos foram vendidos até ontem, e a promessa é de um excelente público no Maracanã.

15:40 As duas equipes encerraram seus aquecimentos. Falta pouco para o protocolo de entrada dos times.

15:31 No aquecimento, Diego recebe uma placa e uma camisa comemorativa pelos 100 jogos completados no Rubro-Negro.

15:16 CRUZEIRO ESCALADO! Rafael; Ezequiel, Manoel, Léo e Marcelo Hermes; Henrique, Ariel Cabral, Mancuello, Rafinha e David; Raniel.

15:15 FLAMENGO ESCALADO! Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Trauco; Piris da Motta, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro, Diego e Vitinho; Henrique Dourado.

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Flamengo x Cruzeiro ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 16h (de Brasília).

Na história, as duas equipes se enfrentaram 92 vezes, com 35 vitórias celestes, 31 triunfos rubro-negros, além de 26 empates.

Quem está fora: Bruno Silva, Sassá e Fred.

Pendurados: Arrascaeta, Marcelo Hermes, Ezequiel e Rafael Sobis.

Na véspera da decisão contra o Santos, pela Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes poupará, pelo menos, nove titulares visando o duelo no Mineirão no meio de semana. Os únicos que começaram na última quarta-feira, que poderão estar em campo são: Fábio e Henrique.

Quem está fora: Cuéllar, Renê, Berrio, Juan e Uribe.

Pendurados: Marlos Moreno, Léo Duarte, Diego, Rodinei, Henrique Dourado e Geuvânio.

Após duas derrotas em menos de uma semana, ambas por 2 a 0, deixaram o clima no Ninho do Urubu pesado, e para amenizar a relação com a torcida, os comandados de Maurício Barbieri precisarão de um triunfo logo mais, no Maracanã lotado. Porém, o treinador rubro-negro terá três desfalques: Cuéllar, Renê (supensos) e Uribe (lesionado).

Pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, as duas equipes se enfrentaram no Maracanã, e os mineiros venceram por 2 a 0. Veja os melhores momentos:

O Cruzeiro foi até Salvador, com a equipe mista, enfrentar o Vitória, e empatou em 1 a 1. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Flamengo praticamente titular foi enfrentar os reservas do Grêmio, em Porto Alegre, perdeu por 2 a 0 e foi ultrapassado pelo Tricolor paulista na liderança. Veja os melhores momentos:

Já a Raposa, que ocupa a 8ª colocação com 25 pontos, precisa da vitória para entrar no G-6 da competição.

Vice-líder do Brasileirão, com 34 pontos, o Rubro-Negro precisa da vitória para se recuperar das duas derrotas seguidas, e para tentar retomar a liderança, caso o São Paulo tropece.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, feirado de dia dos pais, no Maracanã, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 18ª rodada da competição.