Flamengo e Cruzeiro se reencontram dessa vez pelo Campeonato Brasileiro

18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Após o encontro durante a semana pela Libertadores, quando o time visitante saiu com vantagem nas oitavas de final, Flamengo e Cruzeiro voltam a se enfrentar (12) no Maracanã, às 16h e disputam partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É a primeira vez em 2018 que a equipe rubro-negra perde dois jogos consecutivos. Antes do Cruzeiro, foi derrotada pelos reservas do Grêmio, e nessa mesma rodada perdeu a liderança do campeonato para o São Paulo.

Maurício Barbieri assegura que não vai priorizar nenhuma das competições

Após a derrota para o Cruzeiro por 0x2 na Libertadores, o técnico Maurício Barbieri não deu pistas do time titular, mas a ideia é de não poupar o time em alguns jogos.

"- Nossa prioridade é sempre o próximo jogo. Ir por esse caminho (priorizar alguma competição), seria assumir uma inverdade. Temos condições, o que não quer dizer que vai ser fácil, mas temos condições." - disse Barbieri

Piris e Trauco devem ser os substitutos de Renê e Cuéllar, suspensos, e o time conta com a volta do Paquetá, que não atuou no meio de semana. De última hora, Uribe, com dores na coxa esquerda, foi vetado.

Mano Menezes prefere poupar jogadores após a importante vitória pela competição continental

Visando o jogo contra o Santos, na próxima quarta-feira, onde será decidido quem avança para a semifinal da Copa do Brasil, Cruzeiro encara o Flamengo nesse domingo com time alternativo.

Apesar de Mano Menezes não ter confirmado sua presença, tudo indica que Murilo seja titular. O jogador treinou ao lado de Manoel nos trabalhos de quinta e sexta-feira no Rio de Janeiro. Caso ele inicie mesmo a partida, será a 49ª atuação com a camisa celeste.

Durante a semana, o Flamengo encara o Grêmio no Maracanã e o Cruzeiro decide contra o Santos, no Mineirão. Ambas partidas válidas pelas quartas de final da Copa do Brasil.