Internacional fecha contratação de Guerrero por três temporadas

A direção do Internacional anunciou neste domingo (12), a contratação do centroavante Guerrero. O atleta assina contrato até agosto de 2021. O desembarque em Porto Alegre será na quarta-feira (15), 9h55. A apresentação oficial ocorrerá no mesmo dia, 12h30, na sala de imprensa do estádio Beira-Rio.

Representantes do peruano e do grupo DIS, fundo de investimentos esportivos do empresário Delcir Sonda, se reuniram e acertaram a contratação por três temporadas.

Conforme foi apurado, o Colorado ofereceu um contrato de risco e produtividade. Ou seja, terá meta de participação por jogos e mais luvas, a serem quitadas justamente com o salário - os valores giram em torno dos R$ 700 mil. Isso, com o aporte do investidor, vital para que o clube tenha capacidade de arcar com as cifras pretendidas.

O diretor executivo Rodrigo Caetano, que trabalhou com o atleta no Flamengo e tem bom relacionamento com o centroavante e seu representante, Bruno Paiva, teve uma atuação decisiva nessa negociação. O dirigente nega que o desfecho da negociação seja oficial.

Nos bastidores, entende-se que o investimento mais elevado para ter um jogador do status de Paolo Guerrero vale a pena, mesmo diante das dificuldades financeiras vividas pelo clube, com déficit de mais de R$ 60 milhões da temporada passada. O ganho desportivo é preponderante, na avaliação da direção colorada.

As nuances jurídicas que circulam a situação do jogador também foram aceitas. Guerrero foi suspenso pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) por 14 meses, devido a um caso de doping. O centroavante foi liberado para atuar por conta de um efeito suspensivo concedido pelo Tribunal Federal Suíço, instância máxima, já na Justiça Comum. Sua liberação pode cair a qualquer momento caso a decisão seja revogada.

Guerrero voltou a atuar depois de conseguir o efeito suspensivo justamente contra o Inter. Ele entrou aos 15 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Colorado no dia 6 de maio, pela quarta rodada do Brasileirão. Depois, enfrentou a Ponte Preta pela Copa do Brasil – empate em 0 a 0 – ao participar do jogo novamente na etapa final. No duelo seguinte pela Série A, marcou um dos gols na derrota por 3 a 2 para a Chapecoense.

Os novos companheiros de time do centroavante também já se manifestaram. O goleiro Marcelo Lomba falou sobre o peruano em entrevista coletiva no CT do Parque Gigante antes do treinamento desta quarta-feira. Mas antes mesmo de saber do acordo, ele preferiu se esquivar de análise sobre o futuro de Guerrero.

– Sem dúvida que é um grande jogador, só que a gente não se envolve nem um pouco com essa questão. Até porque ele tem contrato com outro time. Pessoas já vieram perguntar, há sim um apelo da imprensa, mas nós jogadores estamos envolvidos na outra parte, dentro do campo. Deixamos com a diretoria, que vai fazer o melhor para o clube – declarou o goleiro.

No Beira-Rio, Guerrero disputará a posição com Leandro Damião, que nesta temporada convive com longos períodos afastado do gramado por problemas na coluna cervical. E também com Jonatan Alvez, reserva imediato do titular. O uruguaio foi contratado por empréstimo do Junior Barraquilla, da Colômbia, até a metade de 2019.