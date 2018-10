Palmeiras x Vasco AO VIVO hoje (1-0)

Agradecemos a companhia em mais uma transmissão fique ligado que logo mais tem o pós jogo. Feliz dia dos pais para todos os leitores. Abraço a todos!

49' FINAL DE JOGO!!!! VITÓRIA DO PALMEIRAS

45' Quatro minutos de acréscimo

40' Cartão amarelo para Maxi López por falta em Thiago Santos

35' Substituição no Palmeiras: Sai: Lucas Lima. Entra: Moisés

28' Substituição no Vasco: Saem: Giovanni Augusto e Rios. Entram: Vinicius Araújo e Maxi Lópes

27' UUUUUUUUH Pikachu cobra falta, a bola passou raspando a trave

26' Cartão amarelo para Luan

19' IMPEDIDO!!!!! Jean cobra escanteio, Gustavo Gómez cabeceia para o gol, mas estava impedido

17' IH RAPAZ!!!!! Lucas Lima enfiou para Hyoran, o qual foi derrubado dentro da área, o árbitro deu pênalti, mas o bandeirinha assinalou a posição de impedimento.

16' Lucas Lima deu lindo passe para Hyoran que cabeceou sozinho no travessão, Deyverson também sozinho cabeceou para o fundo do gol

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!! DEYVERSON!!!!!

10' Substituição no Vasco: Sai: Rafael Galhardo. Entra: Raúl

8' MARTÍN SILVA!!!!! Deyverson recebeu de Hyoran dentro da área fez o giro e chutou rasteiro, o goleiro do Vasco fez boa defesa

7' Bruno Henrique cobrou falta na área o goleiro socou a bola e la sobra Lucas Lima tentou de cobertura, mas Martín Silva fez a defesa

3' A primeira informação é que o goleiro Weverton sentiu dores na virilha e foi substituído

1' Substituição no Palmeiras: Sai Weverton. Entra: Jailson

0' Começa o segundo tempo

49' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

46' Substituição no Palmeiras : Sai: Gustavo Scarpa . Entra : Hyoran

45' Quatro minutos de acréscimo

42' Gustavo Scarpa pisou errado no gramado acabou sentindo muitas dores e será substituído.

37' Palmeiras domina o jogo no meio de campo com a posse de bola trocando muitos passes, sem conseguir levar perigo

28' ESPAAAAAALMA MARTÍN SILVA!! O Verdão teve boa troca de passes pelo lado direito, Jean acabou cruzando para Deyverson que cabeceou para boa defesa do goleiro

25' UUUUUUUH Ramon pela direita fez o cruzamento para Thiago Galhardo o qual não alcançou a bola para fazer o gol

17' UUUUUUUUUH Mayke cruzou para Deyverson que desviou para Gustavo Scarpa mandar um foguete, a bola passou raspando a trave

16' Em cobrança de escanteio, Martin Silva tira de soco, Lucas Lima pega a sobra e ajeitou para Bruno Henrique finalizar perto do gol

13' WEEEEEEEEEEVERTON!!!!! Pikachu cobrou escanteio fechado e quase fez um golaço olímpico, o goleiro do Verdão fez boa defesa

13' UUUUUUUH Em contra-ataque do Vasco, Victor Luiz tirou mal, e Pikachu finalizou em cima da defesa

12' Scarpa cobra escanteio, Gustavo Gomez desvia de cabeça, sem perigo

8' Mayke dividiu forte e ficou no chão sentindo dores no pé direito

4' UUUUUUH Victor Luiz cruzou pela esquerda, a bola passou por todo mundo e sobrou para Jean que finalizou em cima do zagueiro do Vasco

3' Mayke tabelou com Jean e recebeu na área, em posição irregular

0' Começa o jogo!!!

Tudo pronto!! a bola vai rolar

Hino nacional brasileiro sendo executado no momento

Times em campo

As duas equipes estão no Allianz Parque no aquecimento

Vasco escalado: Martín Silva, Rafael Galhardo, Castan, Ricardo Graça, Ramon, Desábato, Andrey, Thiago Galhardo, Giovanni Augusto, Pikachu e Rios.

Palmeiras escalado: Weverton; Mayke, Gustavo Gomez, Luan e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Jean; Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Deyverson

Boa noite leitores da VAVEL! Bem-vindo à transmissão de Palmeiras x Vasco ao vivo hoje, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Allianz Parque, às 19h (de Brasília) e começa aqui na VAVEL Brasil.

O Palmeiras está na 6ª colocação com 27 pontos somados, em 17 jogos foram sete vitórias, seis empates e quatro derrotas.

O Vasco é o 14º colocado com apenas 19 pontos em 15 partidas foram cinco vitória, quatro empates e seis derrotas

Palmeiras x Vasco ao vivo

Na última rodada, o Palmeiras empatou fora de casa com o time reserva com o América-MG por 0 a 0. A equipe entrou com reservas com foco na Libertadores.

No meio de semana, o Verdão venceu o Cerro Porteño, fora de casa por 2 a 0 pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante Borja que voltou após lesão marcou os dois gols da partida.

O Vasco na última rodada, perdeu fora de casa para o São Paulo fora de casa por 2 a 1. No meio de semana o cruz-maltino venceu a LDU no São Januário, por 1 a 0 mas não conseguiu classificar para próxima fase da Sul-Americana.

Jogo de Palmeiras hoje

O Palmeiras focando os campeonatos de mata-mata, irá com time reserva contra o Vasco, provável que o zagueiro recém contratado Gustavo Gómez faça sua estreia pelo Verdão.

No Vasco poderá ter estreia também, o atacante Maxi Lopes foi relacionado pelo técnico Jorginho e deve fazer sua primeira partida pelo Cruz-maltino

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Fifa) , auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa) e Leone Carvalho Rocha