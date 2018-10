Micale comemora empate do Paraná no minuto final: "Sair derrotado seria terrível"

O Paraná arrancou um empate no último minuto na partida contra o Botafogo, nesse domingo (12), na Vila Capanema, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alex Santana fez o gol salvador, aos 51 minutos do segundo tempo.

O treinador Rogério Micale, em entrevista coletiva, considerou o Alvinegro Carioca como superior no confronto e, mesmo jogando em casa, achou o empate como sendo lucro para o Tricolor da Vila.

"Pela circunstância do jogo dá um sentimento de conseguir um ponto. Entramos para ganhar. Temos tentado evoluir. Sair derrotado seria terrível", disse.

O treinador também explicou seus motivos de ter tirado Maicosuel, que era o meia de criação da equipe, para colocar Rodolfo, outro atacante de velocidade.

"Tentamos com jogadores rápidos para sair em transição. Demos a bola para o Botafogo para recuperar, sair no contra-ataque. E ainda ter a circulação da bola na frente. Tivemos mais chances de arrematar e chutamos até pouco. Às vezes queremos entrar muito dentro da área", completou.

O resultado mantém o Tricolor na lanterna da competição, com 14 pontos, ficando agora a seis do Vitória, primeiro time fora do Z4. Micale acredita que com dedicação, o time tem condições de permanecer na elite do futebol nacional.

"(Superação) Foi a palavra da semana. É isso que precisamos. Ser incisivo, ter coragem. São 11 contra 11 e é preciso se entregar. Temos que encarar. A gente tem que acreditar que temos condição", afirmou.

O próximo do compromisso do Paraná será contra o Internacional, no próximo domingo (19), sendo disputado no Beira Rio. A partida é valida pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão e terá inicio as 11h.