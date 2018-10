São Paulo vence Sport e mantém a liderança do Brasileiro 2018

Diego Aguirre vem mostrando o quão conhece o time do São Paulo e nesse domingo (12) não foi diferente, o técnico organizou o seu time para vencer o Sport e conseguiu o excelente resultado. Fazendo assim com que o tricolor ganhasse e se consolidasse na liderança do Brasileiro 2018. Após a vitória, os paulistas voltam para a capital com 38 pontos e não vê ninguém a sua frente.

Já o Sport, não conseguiu vencer uma partida após a pausa para a Copa do Mundo e chegou ao seu oitavo jogo sem vitória. O técnico Claudinei Oliveira, vem em situação complicada.

O jogo

Os visitantes não tiveram dificuldades para enfrentar o Sport e se sentiram em casa logo aos 13 minutos. Arboleda teve a chance de abrir o placar, após Nenê cruzar rasteiro para o zagueiro, mas o Ernando conseguiu recuperar a bola e afastar o perigo.

O tricolor continuava dominando, mas não conseguia caprichar na finalização, o que só aconteceu aos 29 minutos, quando Gabriel errou na saída de bola e Reinaldo aproveitou e tocou com profundidade para Everton, que encontrou Diego Souza, dentro da área e estufar para o fundo do gol de Magrão. O camisa 9 não comemorou, em respeito ao ex-clube.

Após o intervalo, o time de Diego Aguirre precisou de apenas seis minutos para ampliar o placar, quando Rojas fez jogada individual pela direita e achou Nenê na entrada da área e fez jus ao “A chapada de Nenê” e bateu no cantinho de Magrão.

O Sport não conseguia levar perigo para Sidão e deixava o SPFC chegar. Aos 19 minutos, Reinaldo marcou o 3º, mas o árbitro Anderson Daronco marcou impedimento de Nenê na jogada. Nos minutos finais, o Sport ainda conseguiu marcar um gol com Marlone, após falta do campo do São Paulo.

O gol sofrido não diminui a emoção e fez Tréllez marcar o terceiro e acabar com o jogo, ele saiu em contra-ataque e, frente a frente com Magrão, tocou por cima após rebote.

No próximo domingo (19) às 19h, o São Paulo volta a entrar em quando enfrenta a Chapecoense, no Morumbi. Já o Sport irá correr atrás do prejuízo diante do Santos, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.