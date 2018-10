Resultado de Sport x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-3)

jogo válido pela 18ª rodada do campeonato brasileiro da série a, realizado na ilha do retiro, no recife

Com a vitória, o Flamengo continuará tentando seguir o líder São Paulo. A distância continua apenas um pontinho. Já o Sport, continua a apenas dois pontos da zona de rebaixamento e estendeu sua sequência negativa para oito partidas sem vitórias. Leão agora é o 14º colocado. É possível que o Sport caia até para a 16ª posição, mas improvável, já que os 15º e 16º colocados, Vasco e Vitória, respectivamente, enfrentam Palmeiras e Grêmio fora de casa nesta rodada.

"Realmente, a gente está feliz. Nós sabíamos que aqui é muito complicado. Creio que só perderam um jogo aqui. Sabíamos que se a gente não tivesse focado desde o início seria complicado. Estamos muito felizes com essa vitória", falou Nenê depois do apito final.

49' Termina o jogo na Ilha do Retiro! São Paulo vence bem e continua na liderança do Campeonato Brasileiro!

48' Sport tenta dar aquele gás nos minutos finais

47' São Paulo consegue mais um escanteio

45' Teremos 4 minutos de acréscimos neste segundo tempo!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!! TRÉLLEZ! PARA DECRETAR A VITÓRIA TRICOLOR! Atacante recebeu lançamento de Hudson e teve que finalizar duas vezes para vencer Magrão!

42' Ataque do Sport chega em jogada perigosa, mas Arboleda consegue desarmar

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT!!! MARLONE DE FALTA!!! Bola desviou na barreira e enganou Sidão! Será que teremos uma reta final com emoções?

40' Última mexida no São Paulo. É a estreia de Everton Felipe, que entra no lugar de Rojas

39' Falta perigosa para o Sport. Bola bateu no braço de Hudson

37' Marlone tenta o chute e Sidão pega mais uma vez

36' Hudson recebe dentro da área, mas é desarmado

34' Sport assiste o time tricolor tocar a bola. A vitória do São Paulo parece muito encaminhada

32' Morato tenta chute cruzado pela direita. Sidão, mais uma vez, defende

31' Diego Souza sai aplaudido pelas duas torcidas

31' Mais mudança no São Paulo: Tréllez no lugar de Diego Souza

27' São Paulo também muda. Aguirre sacou Nenê para a entrada de Shaylon

27' Última mudança no Sport: sai Carlos Henrique para a entrada de Marlone

23' Rogério entra com a bola na área, mas se atrapalha e ela sai

21' Ernando tenta de cabeça após escanteio, mas Sidão segura

20' UHHHH! Rojas entra na área e bate colocado. Bola passa perto, à direita do gol de Magrão

19' IMPEDIDO! São Paulo consegue o contra-ataque, Nenê recebe cruzamento de Rojas e ajeita para Reinaldo que mete a bola pro fundo da rede, mas foi marcado impedimento de Nenê

17' Winck manda para a área. Bruno Peres corta

16' Cartão amarelo para Bruno Peres

16' Gabriel recebe de Carlos Henrique na esquerda de ataque do Sport e dribla Bruno Peres, mas é parada com falta

14' Mais uma finalização de Rogério. De novo, para fora.

12' Reinaldo avança de novo pela esquerda e cruza. Zaga do Leão consegue cortar

11' Rogério também tenta finalização no ângulo, mas bola vai para fora

09' Morato faz a finta e manda o chute, mas Sidão defende com segurança

06' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!! NENÊ AMPLIA NA ILHA DO RETIRO!!! Depois de tabela com Rojas, Nenê bateu colocado e venceu Magrão!

06' Reinaldo cobra mais um lateral direto para a área. Zaga do Sport consegue afastar.

04' Nenê também arrisca de fora. Magrão fica com ela

03' Fellipe Bastos tenta chute de longe. Bola vai no canto de Sidão, que consegue fazer a defesa

01' Rogério tenta de cabeça, mas bola vai para fora

01' Gabriel recebe de Carlos Henrique, faz a finta mas zaga do São Paulo desarma para escanteio

01' Bruno Peres tenta cruzamento. Bola bate em Rogério e Magrão segura

00' Rojas faz jogada bonita e tenta cruzamento. Ernando tira

Começa o segundo tempo!

São Paulo será o mesmo time do primeiro tempo

Duas mudanças no Sport: Morato no lugar de Ferreira e Rogério no lugar de Rafael Marques

Times já voltaram a campo

Já o São Paulo, teve a calma de esperar o Sport perder a bola no ataque para imprimir velocidade no contra-golpe. O tricolor chegou muito forte ao ataque, principalmente pelo lado esquerdo, com Reinaldo e Everton. Vale ressaltar a bola parada do time paulista. Sempre tentando uma jogada ensaiada, seja nas cobranças de lateral, com Reinaldo mandando direto para a área para Arboleda finalizar, ou no escanteio, invertendo o jogo para Reinaldo chutar de fora da área.

O Sport até tentou tocar bola no ataque, mas caiu no mesmo erro de sempre: o rubro-negro não consegue infiltrar a defesa do adversário e acaba tentando o cruzamento de longe, praticamente abdicando da posse de bola no processo. Ataques do Sport foram escassos e sempre se baseando em cruzamentos para a área tricolor.

"A gente é profissional, sempre dou meu melhor. Fui muito feliz aqui dentro. Fiz um gol num cara que respeito muito. É um dia muito especial para mim", disse Diego Souza, bastante emocionado na saída de campo, enquanto torcida do Sport gritava seu nome.

Gabriel: "Lance raro de acontecer. Conduzi a bola olhando para frente e ela correu. O Reinaldo pegou. Mas temos chances."

49' Encerrado o primeiro tempo em Recife

47' Arboleda recebe cartão amarelo pela falta feita em Carlos Henrique. Jogador saiu de campo na maca

45' Carlos Henrique sofre falta e cai sentindo muitas dores. Jogo está parado

44' Três minutos de acréscimos

42' Fellipe Bastos cobra para a área. Zaga do São Paulo afasta mais uma

42' Anderson Martins recebe cartão amarelo depois de falta em cima de Gabriel

41' Deivid tenta cruzamento de longe. Bola passa por todo mundo e vai para fora

40' Reinaldo avança pela esquerda e tenta o cruzamento. Ronaldo Alves corta

39' Em mais uma jogada ensaiada do São Paulo, Reinaldo recebe cruzamento na entrada da área e tenta finalização, mas bola sai por cima do gol

38' Nenê tenta chute, mas bola explode na zaga rubro-negra. escanteio para o São Paulo.

36' Carlos Henrique tenta cruzamento, mas Anderson Martins corta

35' Fellipe Bastos tenta finalização, mas chute é bloqueado

34' Reinaldo tenta de longe. Bola sai por cima do gol de Magrão

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!! É LEI DO EX! É GOL DE DIEGO SOUZA! Gabriel perdeu a bola para Reinaldo, que tocou para Everton cruzar para Diego Souza abrir o placar!

27' Reinaldo cobra lateral direto para a área de novo. Arboleda cabeceia para fora mais uma vez

26' Rafael Marques aparece na área e consegue desviar a bola, mas Sidão defende com tranquilidade

22' Carlos Henrique disputa e ganha bola de Anderson Martins, mas em seguida é desarmado e desaba em campo

21' Diego Souza tenta de cabeça, mas bola sai fraca. Magrão defende

20' Nenê recebe de Everton e tenta cruzamento. Bola é desviada para escanteio

20' Deivid tenta cruzamento da intermediária. Sidão segura fácil

19' Bola é recuada para Sidão que acaba recebendo pressão e chuta mal para a lateral de campo

19' Everton tenta cruzamento, Sander corta e Rafael Marques sofre falta para o Sport na sequência

18' Cláudio Winck recebe e tenta cruzamento de perna esquerda. Bola vai direto para fora

18' Gabriel faz boa jogada e toca para Ferreira que tenta o cruzamento, mas é travado. Lateral para o Sport

17' Everton cruza para a área, mas bola passa direto por Diego Souza

15' Reinaldo cobra lateral direto pra área e Arboleda aparece de novo, mas cabeceia para fora

14' Jogo paralisado. Jucilei é atendido. Entrou em disputa de bola forte

13' Depois da cobrança, bola volta para o São Paulo, que inverte a jogada e quase que o cruzamento chega para Arboleda. Ernando cortou antes dele

12' Everton sofre falta de Ronaldo Alves. De novo, chance de bola aérea para o ataque do tricolor

11' Sander tenta cruzamento, mas bola passa por Carlos Henrique que não consegue o cabeceio

11' Ferreira corta o cruzamento de cabeça e Reinaldo tenta de fora da área, mas sem sucesso

10' Hudson tenta drible, bola bate na barriga de Cláudio Winck e árbitro marca falta para o São Paulo. Chance de bola aérea

09' Everton tenta cruzamento para Reinaldo. Zaga do Sport afasta

09' Fellipe Bastos tenta chute de longe. Bola vai para fora

07' Diego Souza tenta chute, mas é travado. Bola sobra para chute de Hudson, mas sai fraco. Magrão defende

07' Bruno Peres puxa Rafael Marques. Falta para o Sport

04' Mais uma cobrança de falta que fica nas mãos de Sidão

02' Fellipe Bastos cobra falta para a área do São Paulo. Sidão fica com a bola

01' Reinaldo cruza para Diego Souza, mas zaga do Sport consegue o desarme

Começa o jogo na Ilha do Retiro!

Hino nacional em execução.

Equipes em campo!

Escalação do São Paulo confirmada: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Joao Rojas, Everton e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre

Escalação do Sport confirmada: Magrão; Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Deivid, Ferreira, Fellipe Bastos e Gabriel; Rafael Marques e Carlos Henrique. Técnico: Claudinei Oliveira

Fique de olho: Diego Souza, um dos nomes importantes da equipe paulista vai enfrentar seu antigo clube, o Sport, pela primeira vez depois de sua última saída. Diego virou ídolo no clube pelas boas atuações que teve com a camisa rubro-negra, nas duas passagens entre 2014 e 2017. Será que teremos a 'lei do ex'?

As últimas sete rodadas para o São Paulo têm sido radicalmente diferentes do rival de hoje. O tricolor paulista venceu seis jogos dos sete e perdeu apenas um. Não é à toa que assumiu a liderança do campeonato.

O Sport não vem de um momento fácil. Emplaca uma sequência de sete jogos sem vitória na Série A e só conseguiu conquistar um ponto depois da parada para a Copa do Mundo. Além dos problemas em campo, o Leão tem sofrido para pagar salários, e a torcida tem se manifestado com frequência contra a gestão do atual presidente rubro-negro, Arnaldo Barros.

Pelo lado do São Paulo, Aguirre preferiu não revelar a equipe que mandará a campo contra o Sport, mas a tendência é a equipe ser a base da mesma que já vem atuando. A única dúvida é em torno da escalação de Liziero ou Jucilei no meio de campo. Rodrigo Caio, Régis e Edimar são os desfalques do tricolor, que terá o recém contratado, e ex-Sport, Éverton Felipe, no banco de reservas.

"O time não deve ser diferente do que começou o treino. A chance de Morato jogar é remota porque ainda temos esclarecimentos táticos para passar com ele. Ainda vou dar uma passada. O treino não foi tão bom para dar segurança de dizer o time que vai jogar, mas o importante é jogar bem, não é treinar bem. Vou fazer mais um trabalho tático para definir", declarou o técnico Claudinei Oliveira.

Rogério treinou entre os titulares e deve começar a partida no lugar de Marlone. Rafael Marques deve figurar na vaga de Andrigo. Já Morato, ainda não deve entrar em campo pela equipe rubro-negra.

Em retrospecto recente, o rubro-negro pernambucano enfrenta um tabu. São cinco jogos de invencibilidade do São Paulo contra o Sport, que venceu o tricolor pela última vez no primeiro turno da Série A de 2015, na Ilha do Retiro. Durante o período, foram duas vitórias dos são-paulinos e três empates.

No histórico do confronto pelo Brasileirão, são 39 partidas com ampla vantagem do tricolor paulista. São 22 vitórias do São Paulo contra apenas 8 do Sport e outros 9 empates.

O Leão, com 20 pontos, ocupa a 12ª colocação, mas está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. Já o Tricolor, lidera o campeonato, um ponto à frente do 2º colocado, Flamengo.

Sport e São Paulo se enfrentam neste domingo, na Ilha do Retiro, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 18ª rodada da competição.