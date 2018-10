Leandro Castán mostra ansiedade para estrear no Vasco: "Emoção grande em voltar a jogar no Brasil"

Leandro Castan é a grande esperança do Vasco para aprimorar sua defesa, que é uma das que mais sofreu gols no Campeonato Brasileiro. O zagueiro foi recebido por torcedores quando chegou ao Rio e poderá fazer sua estreia na competição contra o Palmeiras neste domingo (12), às 19h, no Allianz Parque.

O jogador declarou que está ansioso por estrear com a camisa do clube carioca após estar muitos anos jogando na Europa, aos seus 31 anos, com passagens já registradas por clubes brasileiros como Corinthians.

“Estou ansioso para a estreia, sim. Ansiedade é algo que todo mundo tem. Quando eu perder isso e não tiver mais vontade, não vejo mais lógica em jogar futebol. Estou muito feliz por estar aqui no Vasco, apesar do pouco tempo, me sinto bem e espero fazer uma boa partida, ajudar meus companheiros. Para mim é uma emoção muito grande voltar a jogar no meu país depois de seis anos jogando fora. Sei da responsabilidade que tenho de poder ajudar minha equipe, meus companheiros”, disse o jogador.

Castán chega ao clube cruz maltino com muita disposição, mas o Vasco entende que o jogador não tem mais condições físicas de atuar os 90 minutos. Mas com as contusões dos zagueiros Breno e Henriquez e com a contusão de Luiz Gustavo, o jogador ganhou a oportunidade de começar como titular.

”Estou me sentindo bem. Vinha trabalhando antes de me apresentar e acho que os jogadores precisam estar sempre preparados. Não esperava estrear assim tão rápido, mas com todas as circunstância, me coloquei à disposição. Eu não fujo da guerra. Quando tem uma oportunidade e vejo que a equipe está precisando de mim, não vejo nenhum problema por ajudar. Aquilo que não estou fisicamente bem, vou suprir com muita garra e vontade”, finalizou.