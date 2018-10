Zagueiro uruguaio Martín Rea é oficializado como novo reforço do Atlético-MG

O Atlético-MG oficializou na manhã desta segunda-feira (13), a contratação por empréstimo do zagueiro Martín Rea. Após ser aprovado nos exames médicos, o jogador assinou contrato de um ano com o Galo. Ele é mais uma aposta do diretor de futebol, Alexandre Gallo. Rea esteve no Independência neste último domingo (12) e assistiu a vitória por 3 a 1 sobre o Santos.

Martín Rea Zuccotti, assinou contrato por empréstimo até 30 de junho do ano que vem. O Galo arcará com os vencimentos do atleta e tem opção de compra de 90% dos direitos econômicos do jogador.

Rea estreou pelo Danubio em fevereiro deste ano, fez 13 jogos, marcou um gol, levou cino cartões amarelos e um vermelho. O atleta de 1,84 cm, tem como características velocidade e combatividade.

A zaga do Atlético em 2018 vem sendo bastante questionada pelo número de gols sofridos. O clube conta atualmente com Leonardo Silva, Maidana, Gabriel, Juninho e Matheus Mancini para o setor.