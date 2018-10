Mano Menezes vê boa atuação do Cruzeiro e lamenta resultado injusto

Após o confronto da Libertadores, o Cruzeiro voltou a enfrentar o Flamengo na tarde deste domingo (12), no Maracanã. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota, a equipe celeste se manteve oitava posição da competição.

A partida teve como destaque a opção do treinador Mano Menezes de usar uma "equipe alternativa", mantendo apenas Léo e Henrique dentre os titulares que jogaram o duelo.

Mesmo com o revés na partida, Mano disse acreditar que o Cruzeiro merecia mais no jogo, que faltou sorte para a equipe visitante voltar para Belo Horizonte com pontos na bagagem. O comandante do time celeste também explicou a decisão de jogar com a equipe reserva.

"O Cruzeiro fez um bom jogo. Estabeleceu-se uma decisão de risco calculado. Entendemos que era isso que deveríamos fazer. Tenho certeza que se os jogadores de quarta-feira tivessem que atuar 90 minutos, iriam ter dificuldades. Acho que fizemos um jogo que não merecíamos perder. Mas sabíamos que ganhar duas vezes do Flamengo em três dias, não é fácil para ninguém. Vamos valorizar o que a gente fez e nos preparar para o jogo de volta contra o Santos, o mais importante da semana", disse.

A Raposa recebe nesta quarta-feira (15) o Santos em Belo Horizonte para decidir a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi vencido pelo time celeste por 1 a 0, gol de Raniel. Mano aproveitou para reforçar a importância do torcedor em mais uma decisão e ressaltou que gostou da atuação da equipe na partida de hoje.

"Eu saio contente com o jeito que os jogadores estão encarando o momento que estamos vivendo. Com uma formação ou outra, o Cruzeiro é organizado para jogar em qualquer lugar. Nesse aspecto, estamos satisfeitos com todo mundo. Essa entrega faz com que o torcedor se sinta encorajado para fazer a sua parte. O torcedor é peça importante no Mineirão para esse jogo contra o Santos", concluiu.