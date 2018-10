RESULTADO Fluminense x Internacional no Campeonato Brasileiro 2018 (0-3)

18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018

FIM DE JOGO!

46' Ayrton Lucas cruza para Pedro, que não consegue dominar e perde a bola

CARTÃO AMARELO: Sornoza

ACRÉSCIMOS: 3 minutos

CARTÃO AMARELO: Matheus Alessandro

45' Sornoza arrisca o chute de fora da área. A bola bate no travessão

44' D'Alessandro arrisca o chute na entrada área. A bola passa perto do gol

43' Ayrton Lucas invade a área e cai, mas o árbitro manda seguir

41' Sornoza cobra falta na área e Gum cabeceia. Pedro se estica, mas não consegue alcançar

39' Jadson erra o passe e perde a bola para Patrick, que toca para Pottker. Ele chuta, mas a bola vai por cima do gol.

38' Matheus Alessandro avança pelo meio, chuta, mas a bola vai fraca e Marceolo Lomba defende

37' Everaldo tenta a jogada, mas a bola sai pela linha de fundo

35' Gilberto cruza para Pedro, que comete falta em Rodrigo Moledo

35' Ayrton Lucas chuta de longe, mas a bola bate em Pedro

33' Em duas cobranças de escanteio, Sornoza cobra, mas Matheus Alessandro erra o chute nas duas

SUBSTITUIÇÃO: Sai Fabiano e entra Dudu

PÚBLICO E RENDA: 14.640 presentes / 13.735 pagantes. R$ 351.130

30' Matheus Alessandro tenta o chute. Pedro tenta chegar, mas cai e o árbitro manda seguir

SUBSTITUIÇÃO: Sai Júnior Dutra e entra Everaldo

24' Pedro se livra da marcação e chuta pro gol, mas Marcelo Lomba consegue evitar o gol do Fluminense

SUBSTITUIÇÃO: Sai Jonatan Álvez e entra Rossi

19' NA TRAVEEEE!! Gilberto cruza pela direita, Cuesta tira, mas Sornoza recupera e manda a bomba, que bate na trave!

17' JÚLIO CÉSAR SALVA! Gum perde a bola para Pottker, que chuta de frente para Júlio César! O goleiro faz ótima defesa

13' Gilberto toca para Pedro, que sofre falta de Rodrigo Dourado

10' Pottker perde a bola para Júnior Dutra. Ele cruza, mas a bola fica com o goleiro Marcelo lomba

SUBSTITUIÇÃO: Sai Airton e entra Luciano

04' Em cobrança de escanteio, Álvez cabeceia por cima do gol

03' Matheus Alessandro tenta driblar Fabiano, mas se enrola e perde a bola

02' Júnior Dutra tabela com Gilberto, que tenta tocar para Sornoza, mas a zaga do Internacional corta

SUBSTITUIÇÃO: Sai Nico López e entrou D'Alessandro

SUBSTITUIÇÃO: Sai Marcos Júnior e entra Matheus Alessandro

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Álvez cruza pela direta, Digão não afasta e Nico López chuta no canto para a marcar o seu segundo gol no jogo

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL

ACRÉSCIMOS: 1 minuto

CARTÃO AMARELO: EDENÍLSON

QUASE O TERCEIRO DO INTERNACIONAL! Pottker ganha de Gum e bate pro gol. Júlio César faz outra grande defesa

41' Gilberto cruza para a grande área e Júnior Dutra sobe para cabecear, mas a bola vai pra fora

38' Gilberto erra na marcação, Iago ganha e cruza para Jonatan Álvez chutar para o gol vazio

GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO INTERNACIONAL

36' Júnior Dutra tenta lançar para Marcos Júnior, mas a bola vai forte demais

35' Airton erra o passe e perde a bola, mas depois se recupera e desarma Patrick

34' Ayrton Lucas tenta cruzar para a área, mas a defesa do Inter corta. Escanteio para o Fluminense

33' Sornoza chuta de fora da área, mas a bola vai direto pra fora

32' Pottker bate pro gol de fora da área e Júlio César faz grande defesa

31' Pedro lança a bola para área, mas ninguém chega e a bola fica com o goleiro Marcelo Lomba

30' Jadson tenta o domínio, mas sofre falta de Pottker

29' Pedro tenta finalizar de bicicleta, mas a bola vai para fora

28' Falta em Ayrton Lucas

CARTÃO AMARELO: Júnior Dutra

27' Gilberto faz uma ótima jogada, invade a área e cai. O árbitro manda seguir

CARTÃO AMARELO: Jonatan Álvez

25' Gilberto tenta tocar para Júnior Dutra, mas a bola vai forte demais

22' Jadson erra o passe e perde a bola para Rodrigo Dourado. Ele toca para Nico López, que chuta pro gol

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO INTERNACIONAL

22' Marcos Júnior rouba a bola e toca para Sornoza, que se enrola e perde a bola na área

19' Sornoza cobra escanteio e Rodrigo Moledo afasta

QUASE O PRIMEIRO DO FLUMINENSE! Pedro cruza na área e Marcos Júnior chuta de frente pro goleiro Marcelo Lomba, que faz uma grande defesa!

17' Iago tenta o cruzamento na área, mas Ayrton Lucas recupera a bola para o Fluminense

15' Na segunda cobrança de escanteio, Júlio César tira a bola de soco

14' Em cobrança de escanteio do Internacional, Júnior Dutra corta. Mais um escanteio

13' Em cobrança de lateral de Ayrton Lucas na área, a defesa do Inter consegue tirar

13' Jadson tenta o cruzamento, mas Pedro não consegue dominar a bola

11' Pedro tenta a finalização duas vezes, mas é bloqueado pela marcação do Internacional

11' Fluminense troca passes no seu campo de defesa

10' Sornoza cobra a falta na área, mas a bola fica com o goleiro Marcelo Lomba

09' Falta em Júnior Dutra

08' Fabiano tenta o cruzamento para área, mas a defesa do Fluminense corta

07' Internacional tenta o ataque com Patrick e Rodrigo Dourado, mas o Fluminense recupera

04' Júnior Dutra domina a bola, tenta dar um chutão, mas a defesa do Internacional tira

CARTÃO AMARELO: Víctor Cuesta

01' Marcos Junior avança e cruzuza pra área, mas a bola vai pra fora

BOLA ROLANDO!

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Fabiano, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Nico López, Edenílson, Patrick, William Pottker, Jonatan Alvez.

FLUMINENSE: Júlio César, Gilberto, Gum, Digão, Ayrton Lucas, Airton, Sornoza, Jadson, Júnior Dutra, Marcos Júnior, Pedro.

EQUIPES CONFIRMADAS!

Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Fluminense x Internacional ao vivo hoje, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 20h (de Brasília).

Quem está fora: Marquinhos Calazans, De Amores e Felipe

Pendurados: Airton

Ocupando a nona posição com 21 pontos, o Fluminense tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após a derrota para o Ceará e o empate com o Bahia.

Quem está fora: Ninguém

Pendurados: Víctor Cuesta, Fabiano, Rossi, Nico López, Brenner, Rodrigo Moledo e William Pottker

Na quarta posição, o Internacional busca a terceira vitória seguida no Campeonato para se aproximar do líder, São Paulo.

O Fluminese fará a terceira partida seguida no Maracanã. A primeira foi contra o Defensor (URU), pela Copa Sul-Americana e o Tricolor venceu por 2 a 0. A segunda foi contra o Bahia, que terminou empatado em 1 a 1.

O Internacional vem de duas vitórias seguidas. Foram elas a goleada sobre o Botafogo, 3 a 0 em casa. E o outro resultado positivo foi contra o Atlético-MG, 1 a 0, fora de casa.

Se vencer, o Fluminense se iguala ao Cruzeiro no número de pontos, podendo ultrapassar o time mineiro pelo critério do saldo de gols ou gols pró. E passará a ocupar a oitava posição.

Com 32 pontos, se conseguir a vitória fora de casa, o Internacional passa o rival, Grêmio, na tabela de classificação e se manterá a três pontos da liderança.

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, no Maracanã, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 18ª rodada da competição.