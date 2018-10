Após tropeços, Fluminense busca reação contra embalado Internacional no Maracanã

Fluminense e Internacional fecham a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (13), às 20h, no Maracanã. Em nono lugar com 22 pontos, o Tricolor busca recuperação depois de tropeçar contra Ceará e Bahia. O Colorado, por sua vez, tem 32 pontos e está no G-4. Embalado após vitórias sobre Botafogo e Atlético-MG, o Inter almeja o seu terceiro triunfo consecutivo para se consolidar de vez na parte de cima da competição.

O último encontro entre as equipes aconteceu pela primeira fase da extinta Primeira Liga, em 2017. No Beira-Rio, o Internacional bateu o Fluminense por 1 a 0 com gol de Charles.

Ao todo, Fluminense e Internacional já se enfrentaram em 79 oportunidades, com 28 vitórias coloradas, 26 empates e 25 triunfos tricolores. No quesito gols marcados, o Inter leva ligeira vantagem: 96 contra 95.

A arbitragem do confronto fica por conta de Savio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Ele terá como assistentes Daniel Henrique da Silva Andrade e Ciro Chaban Junqueira, ambos também brasilienses.

Fluminense pode ter novidades no time titular

O técnico Marcelo Oliveira teve uma semana cheia para preparar o Fluminense visando o confronto contra o Internacional. Com isso, mudanças no time titular não estão descartadas. O atacante Junior Dutra, desfalque nas últimas rodadas por conta de um edema na coxa, treinou normalmente e está à disposição.

A outra novidade fica por conta do recém-contratado atacante Bryan Cabezas. O equatoriano, de 21 anos, pertence ao Atalanta, da Itália, e estava emprestado ao Avellino, também do futebol italiano. Regularizado, ele pode aparecer como opção no banco de reservas, assim como o meia Danielzinho, que voltou ao Flu após boa passagem pelo Oeste. Gilberto, suspenso contra o Bahia, retorna normalmente à lateral-direita.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10), o goleiro Júlio César ressaltou a importância de vitória no Flu: ''Vencer é muito importante para a gente. Não conseguimos contra o Bahia, mas vamos procurar fazer um excelente jogo com o Inter, neutralizar as armas deles e conseguir mostrar um bom futebol'',disse.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com: Júlio César, Gilberto, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Airton, Jadson e Sornoza (Danielzinho); Matheus Alessandro (Junior Dutra), Marcos Jr. e Pedro.

Com dúvidas, Odair Hellmann faz mistério no Inter

A partida contra o Fluminense pode ter um gosto especial ao Internacional. Em caso de vitória, o Colorado fará o melhor primeiro turno de sua história desde que o Campeonato Brasileiro é disputado por 20 clubes. Além disso, pode se aproximar ainda mais de São Paulo e Flamengo, líder e vice-líder, respectivamente.

''É pouco campeonato ainda. Quase final do primeiro turno, mas faltam 21 partidas. Há muito pela frente. A gente sabe que com essa disputa acirrada, qualquer situação que saia do caminho pode ter uma sequência ruim. É ter tranquilidade. Não está tudo certo porque estamos nesse momento em terceiro. (Desceu para quarto com vitória do Grêmio). Traçamos um objetivo coletivo e estamos alcançando. Não alcançamos, estamos no meio do percurso'', projeta o Odair Hellmann.

O técnico fez mistério em relação ao time que vai a campo. Entretanto, sabe-se que ele não poderá contar com Victor Cuesta e Zeca. O primeiro sentiu um desconforo muscular e será poupado, enquanto o segundo ainda se recupera de uma pancada no pé direito. Assim, Emerson Santos e Fabiano podem iniciar entre os titulares.

Portanto, o Internacional pode ir a campo com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Emerson Santos e Iago; Rodrigo Dourado, Nico López, Edenílson, Patrick e William Pottker; Jonatan Alvez.