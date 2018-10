Reservas do Grêmio atropelam Vitória e colam nos líderes do campeonato

O treinador Renato Portaluppi resolveu poupar seus titulares para a decisão com o Flamengo na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, e mandou a campo um Grêmio reserva para encarar o Vitória na Arena. Os reservas gremistas tiveram uma atuação brilhante desde os primeiros instantes de jogo para aplicar 4 a 0 sobre o Vitória, neste domingo, na Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. Douglas e Jailson encaminharam o triunfo sem sustos em 20 minutos. Sobrou para Pepê e Everton fechar e transformar em goleada na segunda etapa.

O Tricolor gaúcho pisou no gramado em rotação elevada e logo tomou conta do campo de defesa de um adversário que sofreu com a intensidade e a velocidade gremistas e teve dificuldades para conseguir responder em contra-ataques. Ao passo que o rival errava muitos passes e errava a sua marcação, o Tricolor soube valorizar posse de bola com o estilo semelhante ao do time titular e logo encontrou os espaços para construir a vitória.

Aos 11 do primeiro tempo, Matheus Henrique deu lançamento milimétrico a Leonardo, que foi ainda melhor: driblou a marcação e cruzou na cabeça de Douglas. O meia mandou no goleiro e aproveitou o rebote para abrir o placar. Depois, aos 20, foi a vez do camisa 10 servir Jailson na entrada da área. O volante chutou forte e ampliou o marcador. Recuado, o time baiano só ameaçou com Yago, que cobrou falta com perigo, aos 30.

Seja quais foram as conversas entre os jogadores e treinadores nos vestiários, o intervalo não serviu para alterar o placar do jogo. Confortável com a vitória parcial, o Tricolor reduziu a velocidade, mas não deixou de valorizar a posse de bola e controlar a partida. E mesmo assim voltou a marcar. Aos 12, Marinho fez boa bela jogada individual desde o lado direito e serviu Pepê. O garoto dominou na entrada da área, chutou e contou com a sorte do desvio na zaga para vencer Ronaldo e fechar a vitória. Depois, Everton, que entrou na vaga de Pepê, fechou a goleada. O atacante puxou o contra-ataque até a bola chegar a Jael. O centroavnate tentou o chute, e o goleiro Ronaldo espalmou nos pés do camisa 11 para ampliar.

Com a goleada, o Grêmio dorme na terceira colocação da tabela, com 33 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Inter, que enfrenta o Fluminense na segunda-feira. O Vitória segue à beira do Z-4, em 16º, com 19 pontos.

O time de Renato Portaluppi, volta a campo na quarta-feira, às 21h45, quando encara o Flamengo no Maracanã, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a próxima partida está marcada para o sábado, às 19h, contra o Corinthians em São Paulo, pela 19ª rodada.