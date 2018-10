Apesar de viver bom momento no Brasileiro, Aguirre não prioriza competições no São Paulo

Apesar de o São Paulo estar brigando pela liderança, o técnico Diego Aguirre afirmou que não prioriza a competição, em coletiva de imprensa concedida no último domingo (12). O clube conseguiu uma vitória relativamente tranquila contra o Sport na Ilha. O Tricolor venceu a partida por 3 a 1 com gols de Diego Souza, Nenê, e Tréllez.

Ao fim do jogo o técnico falou sobre a Copa Sul-americana, onde o Tricolor tem pela frente o Colón, que saiu com a vitória de 1 a 0 no primeiro confronto no Morumbi e dificultou o caminho do São Paulo na competição.

"Temos que tentar ganhar e classificar. Não dou prioridade ao Brasileiro. São duas competições importantes e queremos passar. Vamos com força máxima sempre, jogue quem jogue. É possível que faça alguma mudança, mas faz parte do planejamento. Teremos um time muito forte na Argentina", pontuou.

Sobre o jogo contra o Sport, Aguirre elogiou a equipe são-paulina, que foi dominante durante os 90 minutos e soube se aproveitar dos erros adversários.

"Valorizamos a bola, tivemos personalidade para administrar os momentos do jogo. Quando estávamos ganhando, o time não perdeu a bola, teve muita qualidade", elogiou.

Os contratados João Rojas e Bruno Peres foram os mais elogiados, " Rojas foi um reforço importante que trouxemos, acho que acertamos. Está jogando muito. Bruno também foi um reforço espetacular e fiquei feliz com o rendimento dele", frisou.

Na próxima quinta-feira (15) o São Paulo enfrenta o Colón, na Argentina, precisando reverter o placar de 1 a 0, que fora construído pela equipe no primeiro jogo.