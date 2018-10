João Burse lamenta revés do Vitória contra Grêmio, mas isenta elenco: "Estão se dedicando"

Depois de ver seu time ser goleado pelos reservas do Grêmio, o treinador João Burse se demostrou, naturalmente, insatisfeito. Para o interino, a equipe não foi bem e teve desatenção em momentos chaves do jogo, sem conseguir se encontrar durante os 90 minutos.

As críticas, no entanto, tiveram dosagem moderada. O comandante reiterou em coletiva pós-jogo, que é momento de pôr a cabeça no lugar e saber dividir a responsabilidade

"É hora de todos dividirmos a responsabilidade. Não adianta apontar um ou outro nome. A culpa, o que vem acontecendo, cada um de nós temos uma parcela e temos que gerir".

Tentando ao máximo poupar o jogadores, Burse falou acreditar na capacidade dos atletas. E de que o grupo tem força para reagir dentro da competição.

"É um grupo que se dedica, está buscando melhorar. Infelizmente, outra vez, as coisas não aconteceram novamente ao nosso favor".

Frente ao Grêmio, João Burse fez sua segunda partida como treinador interino do rubro-negro baiano. A primeira foi o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na rodada passada, dentro do Barradão. Sua efetivação ainda é vista como incerta e divide opiniões. Depois de um resultado negativo, e da forma que foi, já se especula na imprensa baiana que os diretores do Leão entrem com tudo no início da semana na busca de um profissional mais "experimentado".