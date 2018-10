Léo Valencia pede desculpa por mensagem postada em rede social após partida do Botafogo

No último domingo, após o empate em 1 a 1 contra o Paraná, o meia Léo Valencia postou uma mensagem irritado em sua conta em uma rede social: "chega um momento em que você se cansa". A mensagem fez o chileno ser muito criticado.

Não ficou claro para quem esta mensagem foi direcionada, e os alvinegros ligaram a frase à irritação que Léo demonstrou ao ser substituído no jogo contra o Paraná, em que sequer cumprimentou Zé Ricardo e deu socos no banco de reservas.

Nessa segunda o meia fez questão de postar uma outra mensagem, mas dessa vez se desculpando pela frase postada anteriormente. O jogador esclareceu que a frase não foi direcionada para ninguém, foi para si mesmo, e que respeita o Botafogo e sua torcida:

"Desculpas pelo mal entendido que aconteceu domingo depois do jogo! Quando postei, não foi para ninguém e sim para mim mesmo. Todo mundo sabe quento trabalho e me dedico para sempre melhorar. Nunca vou faltar respeito algum a torcida nem ao Botafogo", disse o atleta.

Com o empate, o Botafogo segue com 22 pontos e em décimo colocado no campeonato brasileiro. O próximo confronto da equipe será contra o Nacional, do Paraguai, nesta quinta-feira (16), as 19h30 no Nilton Santos, pela Copa Sul-americana.