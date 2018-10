Botafogo ultrapassa 25 mil ingressos vendidos e terá maior público do ano contra Nacional

A comemoração do aniversário do Botafogo vai ser com casa cheia e promete os melhores componentes de um jogo de mata-mata. O Alvinegro recebe o Nacional do Paraguai, na próxima quinta-feira (16), às 19h30, e o Estádio Nilton Santos terá o maior público do ano. Com a torcida formando longas filas nas bilheterias, já foram vendidos mais de 25 mil ingressos e quatro setores estão esgotados: Norte, Oeste Inferior e Leste Superior e Inferior.

Foto: Reprodução/Botafogo

O número lembra as arquibancadas lotadas na Libertadores de 2017. O Botafogo atingiu a média de 32.989 pagantes durante a competição e o recorde foi num jogo contra outro Nacional. O confronto com o rival uruguaio levou 36.133 pagantes ao Nilton Santos numa quinta-feira (10/8).

Neste ano, a média do Estádio é de 6.872 pagantes. O maior público da temporada foi na derrota do Botafogo para o Vasco, por 3 a 2, assistida por 16.337 pagantes. Por isso, a confirmação dos 25 mil vendidos motiva também os jogadores. Em coletiva concedida na última segunda-feira (13), Luiz Fernando afirmou que a atmosfera muda quando o estádio está lotado. “A torcida vai contagiar o grupo e isso vai ajudar bastante para conseguirmos a classificação”.

O meia foi o autor do único gol alvinegro na partida de ida, em Assunção. Os donos da casa conseguiram a vitória por 2 a 1, no último dia 1º. Para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Botafogo precisa vencer por 1 a 0. Caso o Nacional marque, o Glorioso passa a necessitar de uma margem de dois gols de diferença. E, por fim, se repetir o placar do primeiro jogo, a decisão fica para os pênaltis. A bola rola às 19h30, de quinta-feira (18), para Botafogo e Nacional (PAR) no Estádio Nilton Santos.