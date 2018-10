Lisca elogia defesa do Ceará após empate contra Atlético-PR, mas cobra produção ofensiva

Ceará e Atlético-PR não conseguiram sair do zero a zero no sábado, no Presidente Vargas, pela 18ª rodada da Série A. O treinador do time alvinegro, porém, ressaltou a boa atuação da equipe, elogiando a atuação defensiva do Vovô.

"Era um jogo diferente, uma sequência de três jogos em seis dias, um adversário muito qualificado, com um treinador ótimo, que eu gosto muito, da nova geração, de muito respeito. Eu conheço o Thiago de muito tempo, sabia que ele ia estudar bem nosso time. Foi um jogo muito difícil, eles também não tiveram muita supremacia na nossa defesa. Ponto positivo nosso, que nos últimos seis jogos, só tivemos dois gols tomados, mas ainda precisamos melhorar nossa produção ofensiva. São apenas 11 gols marcados em todo campeonato, muito abaixo do terceiro pior ataque, que já tem 17. Hoje as defesas estão de parabéns, elas se sobressaíram. Não dá para reclamar", disse Lisca.

O comandante do Vovô disse ainda que viu um jogo de muito posicionamento e muito equilíbrio e que o empate foi justo. Segundo ele, a sequência de jogos pesou para os dois times.

"Foi um jogo muito tático, Thiago veio com as preocupações dele, não se expôs e atuou bem. Hoje o resultado mais justo foi o empate, se alguém tivesse ganho seria em um detalhe, porque taticamente o posicionamento foi muito parelho e as defesas se sobressaíram", declarou.

"Não foi no jogo do Santos que sentimos, foi hoje. Isso também tem que ser considerado, porque nossa força ofensiva com o Santos e o Paraná foram maiores e hoje sentimos um pouco. Mas acho que foi nos dois lados, o Atlético-PR também jogou três jogos. Então no fim ficou tudo igual e o 0 a 0 foi justo", acrescentou.

O próximo adversário do Ceará é o Vasco. O jogo acontecerá na próxima segunda (20), às 20h no São Januário.