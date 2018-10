A pedido de Tcheco, Coritiba contrata Matheus Costa para comissão técnica

Após a demissão de Eduardo Baptista, a diretoria do Coritiba está investindo em uma solução caseira para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Tcheco, ex-auxiliar técnico, foi efetivado para a função. E ao seu pedido, Matheus Costa, com quem trabalhou no Paraná em 2017, foi contratado para auxiliá-lo.

Agora as funções serão invertidas. Matheus irá compor a comissão técnica enquanto Tcheco comandará o Coxa na luta pelo acesso. Na atual décima colocação com 29 pontos, o time alviverde faz uma campanha bastante irregular até aqui. Esta já é a terceira mudança de treinador no torneio nacional com 20 rodadas concluídas.

Em coletiva de imprensa, o presidente Coxa-Branca, Samir Namur, deu respaldo ao novo treinador, enfatizou a confiança imposta a ele e explicou que a intenção é mantê-lo no cargo até o final do ano.

"Ele (Tcheco) é o técnico do Coritiba. Não é o técnico interino. Nossa vontade é que ele seja o nosso técnico até o fim do ano. Se a coisa não funcionar e os resultados não vierem, vamos pensar essa decisão. A confiança é por ele já ter mostrado resultado, aqui inclusive. É nessa linha que temos confiança no trabalho dele. Um técnico de mais nome ou até mais bagagem sofreria dificuldade de começar um trabalho do zero, não conhecer o elenco, coisa que o Tcheco conhece. Fizemos essa ponderação, não tomamos essa decisão por impulso", disse.

Sobre a contratação de Matheus Costa, o mandatário relatou que atendeu a um pedido de Tcheco, que agora terá a oportunidade de reeditar uma parceria vitoriosa da temporada passada.

"Atendemos a um pedido do Tcheco e procuramos um profissional competente, optamos por conversar com o Matheus Costa, falamos com ele pela manhã, e fechamos. Ele já está no CT e, a partir de hoje, trabalha como auxiliar técnico. Tcheco é o técnico, com os auxiliares (Márcio) Goiano e Matheus Costa. Esperamos que ele seja o técnico da Série B com essa comissão", pontuou.

A estreia da dupla no comando técnico do Coritiba será no próximo sábado, contra o Atlético-GO, fora de casa, em contronto direto na busca por uma vaga na Série A do Brasileirão do próximo ano.